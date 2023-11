Už žádné šmírování! Apple vymyslel revoluční technologii zvyšující soukromí při používání iPhonu

Smartphone je jedna z nejosobnějších věcí každého z nás a nikomu proto není zcela určitě příjemné, když mu někdo nepovolaný kouká právě do displeje jeho telefonu. Někteří výrobci tvrzených skel a ochranných fólií se sice snaží tento problém řešit výrobou speciálních „Privacy“ verzí jejich produktů, které jsou opatřeny vrstvou redukující pozorovací úhly obrazovky z úhlů, nicméně nejedná se o úplně ideální řešení. Podání obrazu na displeji je totiž s těmito privátními skly a fóliemi leckdy mírně zhoršené a proto se tak k jejich použití uživatelé v příliš velké míře neuchylují. Jak se však zdá, Apple nyní přišel na další způsob, jak nežádoucímu šmírování displeje jednou provždy zatrhnout.

V čerstvě zveřejněné patentové přihlášce popisuje Apple svůj nový nápad jako uživatelsky nastavitelné pozorovací úhly displeje. Ačkoliv je patent jako takový jako již tradičně poměrně abstraktní, velmi zjednodušeně jej lze popsat jako jakýsi elektronicky ovladatelný filtr v displeji zařízení, který umožní nastavit uživateli polarizaci obrazovky a tím pádem i to, jak dobře bude či naopak nebude vidět z úhlů. Díky tomu by si tak měl mít možnost uživatel nastavit v případě, že chce mít plné soukromí, aby byl obsah na displeji viditelný jen pří přímém pohledu na něj, zatímco v případě, že jej bude chtít sdílet s okolím, si filtr nastaví tak, že pozorovací úhly displeje budou odpovídat nynějšku, kdy jsou i z úhlu skvělé. Jedná se sice zatím jen o patent, nicméně už jen to, že se Apple podobnou technologií zabývá svědčí o tom, že si celou problematiku velmi dobře uvědomuje a do budoucna by jí rád vyřešil. Zda to bude touto, či nakonec zcela jinou cestou, to však ukáže až čas.