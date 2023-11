Bývalý předseda Evropské rady si ze zabezpečení iPhonu nic nedělá, jeho heslo uhádnete raz dva

Takřka dnes a denně se na nás ze všech stran valí poučky bezpečnostních expertů ohledně nutnosti využívat silná hesla, která v krizovém případě znesnadní útočníkům proniknout do vašeho počítače, tabletu či telefonu. Pokud si však myslíte, že tyto poučky již veřejnost veskrze dodržuje a nejvíce pak ti uživatelé, které lze označit za nejvíce rizikovou skupinu z hlediska podobných útoků, jste na omylu. Například bývalý předseda Evropské rady a zřejmě budoucí premiér Polska Donald Tusk svůj jednoduchý kód k iPhonu „propálil“ v živém vysílání.

Donald Tusk, Poland's likely next prime minister, revealed his phone PIN code during a live TV broadcast of the first sitting of the new parliament pic.twitter.com/AsLDRj1av8 — Daniel Tilles (@danieltilles1) November 13, 2023

Jak můžete na záznamu živého vysílání polského Sejmu vidět, Tusk používá pro vstup do svého iPhonu triviální heslo 555555. Je tedy nad slunce jasné, že dostat se do jeho telefonu by trvalo útočníkům jen malou chvíli, protože podobný typ hesla by zcela určitě vyzkoušeli jako jeden z prvních možných. O to víc překvapí, že má zrovna takto vysoce politicky exponovaná osoba zrovna takto hloupé heslo, ať už slouží k přístupu k jakémukoliv jeho telefonu. Zda se z přešlapu Tusk poučí a začne využívat heslo alespoň o něco málo složitější můžeme v současnosti jen hádat, avšak vzhledem k tomu, jaký poprask heslem Tusk udělal se zdá být pravděpodobné, že si jej přeci jen změní. Minimálně pro případ, že kdyby nyní tento telefon ztratil, celé Polsko a značná část Evropy ví, jak do něj.