Apple Vision Pro ještě není hotový, od vydání nás stále dělí spoustu času

Když Apple na červnové vývojářské konferenci WWDC světu poprvé ukázal svůj první AR/VR heaset Vision Pro, nejednoho uživatele nadchnul technologiemi, které se mu pro tuto novinku podařily vyvinout. Nadšení však opadlo poté, co Apple jednak oznámil astronomickou cenu, a jednak prozradil, že začne headset prodávat v USA až na začátku příštího roku. A jak se nyní zdá, začátek roku v jeho podání nejspíš nebude hned leden.

Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg přišel před pár hodinami s tvrzením, že přestože byl Apple Vision Pro představen již před více než pěti měsíci, kaliforský gigant jej stále nemá hotový, ba právě naopak. Jeho testování je v plném proudu a stejně tak i práce na distribučních plánech a spoustě dalších věcí okolo této novinky. Právě kvůli tomu se tak nyní nezdá pravděpodobné, že by novinka vstoupila do prodeje dříve než v březnu příštího roku, kdy by start prodejů mohl Apple oznámit na první jarní Keynote pro představení nových iPadů.

Zdlouhavý proces příprav prodejů byl do jisté míry očekávatelný. To proto, že se Apple Vision Pro nemá prodávat nikde jinde než v Apple Storech, potažmo v Apple Online Store. Kalifornský gigant totiž chce mít plnou kontrolu nad tím, jak bude produkt zákazníkovi odprezentován a hlavně, v jaké konfiguraci mu bude prodán. K Vision Pro má mít totiž Apple k dispozici nepřeberné množství různých dioptrických skel, typů čelenek a celkově doplňků, díky kterým si bude možné headset přizpůsobit tak, aby uživateli vyhovoval co možná nejvíce. Zda je právě dokonalé přizpůsobení cestou k zaujetí široké veřejnosti ukáže nicméně až čas.