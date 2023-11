Podívejte se na instruktážní videa, kterými bude Apple učit uživatele ovládat Vision Pro

Přestože Apple ukázal svůj první AR/VR headset Vision Pro již v červnu na WWDC, start jeho prodejů je zatím stále v nedohlednu. Na Keynote sice tehdy zaznělo, že se se startem prodejů na začátku příštího roku, nicméně zda touto frází Apple myslí hned leden, nebo klidně až březen, potažmo nějaký pozdější měsíc, to můžeme zatím jen hádat. Pravděpodobnější je však vydání pozdější, jelikož Apple stále testuje operační systém pro visionOS a nezdá se, že by jej měl mít co nevidět. Včera totiž vydal teprve jeho šestou betu a pokud budeme počítat s tím, že jej bude testovat stejně jako jiné nové verze OS, pak bychom řekli, že je zhruba v polovině. Právě tato beta však přinesla nové zajímavosti.

V šesté betě visionOS se objevila konkrétně dvě instruktážní videa, která bude Apple využívat k „proškolení“ uživatelů v ovládání headsetu. Videa se totiž zaměřují například na ovládání softwaru očima v kombinaci s gesty rukou, která budou složit pro potvrzování úkonu, potažmo pohyb v systému jako takový. Na obě videa se můžete podívat níže ve tweetech s tím, že pokud se vám v budoucnu Vision Pro dostane do rukou, přesně tato videa v něm uvidíte při jeho prvotním nastavení.

New onboarding video added in visionOS beta 6!

New video tutorial showing Persona Enrollment for Apple Vision Pro added in visionOS beta 6!

The enrollment uses the EyeSight display to guide the user. pic.twitter.com/cGfsdTuIaY

— M1 (@M1Astra) November 14, 2023