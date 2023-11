Nothing je pro smích. Jeho aplikace pro iMessage na Androidu přežila jen necelých 5 dní

Když v úterý 14. listopadu Nothing poměrně velkolepě oznámil, že do obchodu Google Play vypouští pro své telefony zbrusu novou aplikaci Nothing Chats, která je schopná se „napojit“ na iMessage od Applu a ty jak přijímat, tak i odesílat, nejednoho uživatele tímto krokem velmi zaskočil. Stačilo však jen pár dní a aplikace je z Google Play odstraněna. Důvod je přitom do jisté míry úsměvný – absolutně totiž nesplňovala to, na co jsme u iMessage zvyklí.

Přestože měla být aplikace podle Nothingu bezpečná, bezpečnostním expertům stačilo v krátkosti nahlédnout na její kód, aby zjistili, že je naprosto nevhodně zabezpečená, jelikož jí chybí například pokročilé šifrování či se v ní odesílají přihlašovací údaje jen přes HTTP a nikoliv přes zabezpečené HTTPS. Správce aplikace má navíc přístup ke každé odeslané i přijaté zprávě, obrázkům a vůbec všemu, co přes aplikaci „proudí“, což je v kombinaci s absencí end-to-end šifrování poměrně alarmující. A jelikož se nedostatky v zabezpečení aplikace objevovaly stále častěji, rozhodl se Nothing nakonec svou aplikaci stáhnout s tím, že se jí pokusí opravit a znovuvydat ve stavu, který již bude bezproblémový. Je nicméně otázkou, nakolik bude mít druhé vydání smysl, jelikož přeci jen, reklamu si dokázala udělat aplikace skutečně tristní.