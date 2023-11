Nothing přináší iMessage na Android!

Společnost Nothing dnes představila novou aplikaci Nothing Chats, která bude do konce tohoto měsíce nabízet kompatibilitu s iMessage. Aplikace má základy v Sunbirdu, což je neoficiální klient iMessage, který se objevil v loňském roce v obchode Google Play. Aplikace Nothing Chats bude sloužit pro komunikaci uživatelů Nothing a iPhone pomocí iMessage. Uživatelé, kteří budou chtít Nothing Chats používat budou muset mít vytvořené Apple ID, pomocí kterého se přihlásí k Nothing Chats. Aplikace nabízí šifrování end-to-end a co do ochrany osobních údajů se řídí zásadami společnosti Sunbird, které jsou celkem přísné a neměl by nastat žádný problém.

V novém videu Carl Pei CEO Nothing vysvětluje, jak aplikace podporuje individuální i skupinové chaty, indikátor psaní, sídlení médií i hlasové poznámky nebo potvrzení o přečtení.