Ledovka: 5 aplikací, které vám (nejen) během dneška vytrhnout trn z paty

ŘSD dopravní informace

Svou vlastní aplikaci, pomocí které můžete sledovat dopravní situaci v České republice, má i Ředitelství silnic a dálnic. Co si však budeme nalhávat, všemožná státní řešení však nejsou vždy úplně ideální – a v tomto případě to není výjimkou. Aplikaci ŘSD dopravní informace dokážete upotřebit prakticky jen tehdy, pokud cestujete po dálnicích. Na druhou stranu vám ale aplikace zobrazí například informace o problémech na dálnici, anebo o hustotě provozu. Mimo to se rozhodně hodí také fotografie ze všemožných kamer, které vás mohou informovat o mnoho lépe než nějaký slovní popis. Zpracování aplikace bohužel není úplně ideální a lehce pokulhává, pokud by však došlo k dotažení do konce, tak by se jednalo o skvělou aplikaci pro všechny řidiče.

Aplikaci ŘSD dopravní informace stáhnete zde