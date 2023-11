Jak na iPhonu vytvořit a upravovat vlastní Memoji

Když společnost Apple před lety představila iPhone X s Face ID, spatřily světlo světa také Memoji – postavičky, kterým uživatelé mohli propůjčit svůj vlastní vzhled a přizpůsobit si je podle svého. Postupem času Apple Memoji vylepšoval a přidával nové možnosti. Jak využít Memoji na iPhonu s iOS 17 opravdu na maximum?

V tomto článku si probereme, jak na iPhonu s iOS 17 vytvořit a přizpůsobit Memoji. Obdobný postup platí také pro iPady s operačním systémem iPadOS 17.

Jak si přizpůsobit Memoji v iOS 17

Je pravděpodobné, že jste si Memoji již v minulosti vytvořili. Pokud se však váš vzhled od té doby změnil, můžete se k němu vrátit a upravit ho.

Na iPhonu spusťte nativní aplikaci Zprávy.

Klepněte na ikonku pro tvorbu nové zprávy v pravém horním rohu.

v pravém horním rohu. Klepněte na + nalevo od pole pro zadání zprávy.

nalevo od pole pro zadání zprávy. V menu, které se vám zobrazí, klepněte na Memoji . Možná budete muset klepnout na Více, abyste se k této položce dostali.

. Možná budete muset klepnout na Více, abyste se k této položce dostali. Pro vytvoření nového Memoji klepněte na Nové Memoji.

Na prvním panelu najdete následující možnosti:

Tón pleti

Pihy

Tváře

Znaménko krásy

Na následujících kartách můžete přizpůsobit účes, obočí, oči – pokud u očí klepnete na Přidat samostatně, můžete si u každého oka nastavit jinou barvu, hlavu, nos, ústa, uši a vousy. Dále zde najdete možnost přizpůsobení doplňků, jako jsou brýle, pokrývka hlavy a oblečení, a v závěru můžete upravit tělo.

Fotogalerie iOS 17 jak upravit Memoji 1 iOS 17 jak upravit Memoji 2 iOS 17 jak upravit Memoji 3 iOS 17 jak upravit Memoji 4 iOS 17 jak upravit Memoji 5 iOS 17 jak upravit Memoji 6 iOS 17 jak upravit Memoji 7 iOS 17 jak vytvorit Memoji 1 iOS 17 jak vytvorit Memoji 2 iOS 17 jak vytvorit Memoji 3 iOS 17 jak vytvorit Memoji 4 iOS 17 jak vytvorit Memoji 5 iOS 17 jak vytvorit Memoji 6 iOS 17 jak vytvorit Memoji 7 iOS 17 jak vytvorit Memoji 8 iOS 17 jak vytvorit Memoji 9 iOS 17 jak vytvorit Memoji 10 iOS 17 jak vytvorit Memoji 11 iOS 17 jak vytvorit Memoji 12 Vstoupit do galerie

Jak upravit Memoji v iOS 17

Pokud jste se obávali, že budete muset zůstat u stejného Memoji a pokaždé, když budete chtít provést změnu, budete muset vytvořit nové, obávali jste se zbytečně. Pokud jde o přizpůsobení Memoji, máte spoustu možností. Pro úpravu Memoji postupujte podle následujících kroků.

Na iPhonu spusťte Zprávy.

Klepněte na ikonku pro vytvoření nové zprávy vpravo nahoře.

vpravo nahoře. Nalevo do pole pro zadání zprávy klepněte na + .

. Nyní u vašeho stávajícího Memoji klepněte vlevo dole na ikonku tří teček v kroužku .

. Zobrazí se vám trojice možností: Upravit, Duplikovat a Smazat.

Pro úpravu klepněte na Upravit a zahajte úpravy.

a zahajte úpravy. Pro uložení úprav jednoduše klepněte na Hotovo.

Memojis můžete v iOS 17 přizpůsobit mnoha způsoby a je to skvělý způsob, jak se bavit s přáteli nebo členy rodiny. Skvělým aspektem je, že není třeba stahovat žádné další aplikace. Společnost Apple to vše zabudovala přímo do systému iOS a vy máte všechny potřebné možnosti doslova na dosah.