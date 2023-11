Stahujte! Legendární Half-Life je nyní zcela zdarma

Může se to zdát skoro až k nevíře, ale legendární střílečka Half-Life letos – konkrétně 19. listopadu – slaví 25. výročí vydání. A přestože si Valve, které za tímto titulem stojí, na oslavy čehokoliv v minulosti nikdy příliš nepotrpělo, nyní udělalo přesnou výjimku. Poměrně nečekaně totiž vydalo velký update, který hru v rámci oslav výročí zatraktivní a co je ještě lepší, na Steamu jí nyní rozdává zcela zdarma a to jak pro Windows, tak i pro Mac.

Pokud už jste mladší ročník a netušíte, o čem hra je, v pár řádcích vám ji přiblížíme. Hra sleduje příběh vědeckého pracovníka jménem Gordon Freeman, který se ocitne ve válce s mimozemskými bytostmi po neúspěšném experimentu na výzkumné stanici Black Mesa. Jedním z charakteristických prvků hry je absence jakýchkoli náznaků načítání nebo přestávek, což vytváří plynulý a intenzivní zážitek. Half-Life byl v době svého vzniku chválen za inovativní přístup k příběhu a hernímu designu a stal se proto kultovním titulem v oblasti počítačových her. Hra měla značný vliv na vývoj herního průmyslu a inspirovala mnoho dalších her.

Nyní, tedy po 25 letech své existence, už se sice jedná o spíše prehistorický kousek, nicméně přesto není špatné díky 25th Anniversary Update na jeho vydání zavzpomínat a možná si i do jisté míry uvědomit, jak se za 25 let hry posunuly a v čem se naopak drží dřívějška. V rámci updatu přibylo do hlavního menu například Half-Life: Uplink, což je verze hry, která byla doposud k dispozici jen na CD pro tištěné magazíny. Velkého zlepšení se dočkal ale třeba i multiplayer, do kterého dorazily nové mapy. Zkrátka a dobře, je rozhodně co testovat, tím spíš, když je nyní titul na Steamu zdarma. Ale pozor, akce končí už 20. 11. v 19:00.

Half-Life na Steamu zdarma naleznete zde