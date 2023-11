Black Friday 2023: letos musí být slevy skutečné!

Black Friday 2023 je jiný než ty předchozí, alespoň podle toho, co ukládá obchodníkům zákon. Vůbec poprvé v historii ČR se totiž letos 24. 11. 2023 dočkáme Black Friday podle nových pravidel. Od prvního ledna letošního roku totiž platí nové pravidlo, díky kterému již nemohou prodejci krátkodobě zvýšit cenu a následně lákat na výprodej. Podle pravidel, které platí, by se lidé měli snadněji orientovat ve slevách a zjistit, o kolik je zboží skutečně ve slevě. Nově totiž zákon nařizuje obchodníkům počítat slevu z nejnižší ceny produktu za posledních 30 dní prodeje tohoto produktu.

Pokud by tak obchod nějaké zboží zdražil, musel by to udělat minimálně po dobu 30 dní před tím, než zboží dal do slevy, což by v praxi znamenalo, že by se zboží celý měsíc příliš neprodávalo. Aktuální výše slevy, na kterou tak na Black Friday 2023 narazíte, se tedy počítá z nejnižší ceny, za kterou daný prodejce zboží prodával za posledních 30 dní.