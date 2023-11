Apple mi doporučuje větší uložiště iCloud, i když mám 800 GB volného místa

Ať jste sebevetší fanoušek Applu, je potřeba si uvědomovat, že Apple je v první řadě společnost, jejímž primárním cílem je vydělávat peníze pro své akcionáře a zaměstnance. To se jí daří nadmíru dobře, dokonce v některých letech nejlépe ze všech firem na světě. Některé praktiky, které však Apple používá, jsou lidově řečeno trošku mimo. Například dnes mi na iPadu vyskočila přímo v nastaveních hláška, abych využíval svůj iCloud naplno. V rámci té se pak objevily 4 tipy a triky, díky kterým dle Applu využiju iCloud naplno.

Mezi nimi se na prvním místě objevila možnost Získejte větší uložiště a další funkce. To by asi mohla být celkem užitečná rada, kdyby ji Apple nedával uživateli, který jak vidíte, má 2TB iCloud, z něhož mám 800 GB volného prostoru a to i přesto, že mám zálohována všechna svá zařízení. Apple mi tak nabídl, abych mu měsíčně posílal 749Kč, za což mi dá 6 TB místa a tak budu mít místo 800GB volného místa volných rovnou 4800GB. Super, to zní jako neodolatelná nabídka. Marketing Applu v iOS je v posledních letech celkem zajímavý od toho, že vám nabízí Apple Arcade tím nejotravnějším možným způsobem až po to, abyste si navýšili předplatné iCloudu, které vůbec nepotřebujete. Co k tomu dodat, snad jen to, abyste nedali na každou radu Applu a nejdřív zkusili popřemýšlet, zda vám to, co vám nabízí k něčemu bude.