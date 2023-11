Apple rozdává až půl roku Apple Music zdarma! Stačí splnit tuto podmínku

Přestože se těší streamovací služba Apple Music mezi jablíčkáři velmi slušné popularitě, pravdou je, že za konkurenčním Spotify stále značně v počtu předplatitelů ztrácí. Apple však „flintu do žita“ nehází a posluchače se snaží získat všemi dostupnými prostředky – mimo jiné i skrze nejrůznější promo akce, v rámci kterých rozdává Apple Music na určitou dobu zdarma. A jedna taková běží i nyní ve spolupráci se Sony.

Vlastníte-li PlayStatation 5, můžete nyní od Applu získat až půl roku Apple Music zdarma. Abyste na něj dosáhli, stačí si na PlayStation stáhnout aplikaci Apple Music a následně se do ní přihlásit pod vaším Apple ID. Jakmile tak učiníte, mělo by se vám objevit rozhraní, které vás informuje právě o obdržení bezplatného předplatného. Bohužel, jak už to u podobných akcí bývá, pro stávající předplatitele alespoň podle reakcí na internetu i podmínek na české mutaci stránek Sony nejsou. Šestiměsíční zkušební dobu zdarma totiž získají jen noví předplatitelé Apple Music, přičemž vracející se (tedy ti, kteří Apple Music již měli, v minulosti nějakou zkušební dobu využili a nakonec si službu zrušili) mají nárok na 5 měsíců. V obou případech pak samozřejmě platí, že jsou zcela nezávazné, lze je kdykoliv zrušit a tedy není třeba po uplynutí zkušební doby alespoň jeden měsíc předplatit. Samozřejmostí je pak i to, že takto přes PS5 zaktivované bezplatné Apple Music bude využitelné i na iPhonu, Macu, HomePodu či obecně kdekoliv, kde jste přihlášeni pod stejným Apple ID.