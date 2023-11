Huawei představil nový elektromobil s brutálním dojezdem i skvělým zrychlením z 0 na 100 km/h

Možná to nevíte, ale Huawei není na poli automobilové elektromobily žádným nováčkem, ba právě naopak. Pár elektromobilů už na svém kontě, respektive pak čínských silnicích, má a jak se zdá, nehodlá ani zdaleka končit. Před pár dny totiž ukázal svůj nový elektromobil Luxeed S7, který nabízí více než zajímavé technické specifikace.

Za novinku si bude Huawei v kombinaci s automobilnou Chery, se kterou vůz vyvinul, účtovat v základu 258 000 juanů, tedy v přepočtu něco kolem 800 tisíc korun. Vůz má délku 4971 mm, šířku 1963 mm a výšku 1474 mm s rozvorem kol 2950 mm. Už z fotek výše je vám nejspíš jasné, že se jedná o sedan s řadou moderních prvků, kdy například záď zdobí dlouhá světelná linka a střechu pak sklo. O co nejnižší odpor vzduchu se pak u vozu kromě tvaru starají i takové detaily jako například zasouvací madla dveří. Nešetřilo se ale ani na zavazadlovém prostoru, který nabízí objem solidních 420 litrů, což je vzhledem na design vozu opravdu příjemné.

A jak je na tom novinka z hlediska výkonu? Základní elektromotor nabízí 292 koní, přičemž vyšší verze s pohonem 4×4 disponuje rovnou 496 koňmi. Co se týče zrychlení, z 0 na 100 km/h to vůz zvládne za 3,3 sekundy, což není vůbec špatné. Ještě lépe však vypadá dojezd. Ten je u verze Max+ zaměřené právě na dojezd více než 800 km na jedno nabití, což není rozhodně málo. O to zajímavější bude, jak se bude vozu v Číně dařit. Hned tak se to však nedozvíme – zatím je totiž jen v předprodeji s neoznámeným přesným datem vydání.