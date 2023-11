Apple až dnes zjistil, že je rok 2023 a přestal prodávat instalační CD s macOS

Zkuste si vybavit, kdy naposledy jste měli v ruce CD či DVD. Že je to ve většině případů již pěkných pár let zpátky? Není divu. Největší boom mají totiž tyto nosiče již za sebou, čemuž ostatně odpovídá třeba i výbava počítačů, ze kterých fyzická disková mechanika již takřka vymizela. Jinak tomu samozřejmě není ani u Maců, které přišly o fyzickou mechaniku již dávno a jedinou možností, jak s nimi používat disky, bylo proto v posledních letech připojení externí mechaniky přes kabel. Ani to však Apple neodradilo od toho, prodávat až do letoška – konkrétně pak do dneška – instalační CD s operačním systémem macOS.

Pomalou smrt instalačních CD s macOS odstartoval Apple v červenci 2010, kdy představil OS X Lion coby první plánovanou verzi macOS, která byla dostupná jen přes Mac App Store. Mimochodem, byl to právě tento macOS, ve kterém se poprvé objevil Mission Control, Launchpad, možnost maximalizovat aplikace na celou obrazovku a tak podobně. Kvůli poptávce se Apple nakonec rozhodl přeci jen OS X Lion a o rok později i Mountain Lion „vypálit“ i na fyzické disky, tímto krokem však jejich smrt jen mírně oddálil. V roce 2013 totiž vydal OS X Mavericks, u kterého už byl neoblomný a jako CD jej nevydal. Nicméně až nyní, tedy takřka na konci roku 2023, se rozhodl na svém Online Storu ukončit prodej disků k OS X Lion a Mountain Lion. Tyto softwary tak lze stáhnout už jen přes internet.

Právě možná absence internetu či minimálně jeho kvalitního, stabilního připojení byla v minulosti hlavním důvodem k tomu, že Apple instalační disky vyráběl. Postupem času, jak se bezproblémové internetové pokrytí rozšiřovalo po světě, však logicky přestaly být fyzické disky potřeba, což je odsoudilo k smrti. Je nicméně zajímavé, že je Apple ve své nabídce ponechával tak dlouho. Přeci jen, bavíme se o systémech starých deset a více let, které běží na naprostém minimu aktivních Maců.