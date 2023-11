Apple testuje prototyp iPhonu 16 Pro s „průstřelem“ v displeji namísto Dynamic Islandu!

Štvou vás u iPhonů v posledních letech výřezy v jejich displeji, potažmo Dynamic Island používaný od loňska? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Ani Apple totiž není evidentně s tímto řešením spokojený a snaží se jej proto co nejdříve eliminovat na minimum, přičemž jak se nyní zdá, nemuselo by mu to trvat příliš dlouho. Podle spolehlivého leakera Majin Bu má totiž kalifornský gigant již nyní k dispozici prvních iPhonů s průstřelem v displeji namísto Dynamic Islandu.

Zdroje Younga tvrdí konkrétně to, že ukrytí modulu pro Face ID pod displej je pro Apple nyní jednou z hlavních priorit pro několik nadcházejících let. Technologii se proto snaží již nyní testovat na prototypech iPhonů 16 Pro, avšak s tím, že u nich s jejím nasazením ještě nepočítá. Technicky totiž není zatím toto řešení zcela stoprocentní, kvůli čemuž potřebuje Apple pro jeho vývoj více času. Nasazení do prototypů iPhonů 16 Pro mu nicméně minimálně umožní jeho testování na telefonech, které se budou typově podobat těm, na které průstřel nakonec dorazí. Podle dostupných informací totiž Apple počítá s tím, že průstřel v displeji přinesou jako první iPhony 17 Pro (Max), přičemž ty budou vycházet právě z chystaných iPhonů 16 Pro (Max), tedy minimálně z hlediska velikost. Ta se totiž v příštím roce změní a to z dosavadních 6,1“ na 6,3“ u menšího iPhonu Pro a z 6,7“ na 6,9“ u většího modelu.

Fotogalerie iPhone 15 Pro koncept-9 iPhone 15 Pro koncept-10 iPhone 15 Pro koncept-11 iPhone 15 Pro koncept-12 iPhone 15 Pro koncept-11 iPhone 15 Pro koncept-17 iPhone 15 Pro koncept-15 iPhone 15 Pro koncept-14 iPhone 15 Pro koncept-16 iPhone 15 Pro koncept-13 iPhone 15 Pro koncept-8 Vstoupit do galerie

V průstřelu bude umístěn přední fotoaparát, zatímco veškeré ostatní senzory budou skryty pod displej, přes který budou schopné snímat okolí. Do budoucna se nicméně počítá s tím, že Apple skryje pod displej i přední fotoaparát a celá přední strana iPhonu tudíž bude tvořena zobrazovací plochou. To se však bavíme o horizontu dobrých 5 a více let, jelikož technicky se jedná o nesmírně složité řešení. Ale už nyní lze říci, že bude stát rozhodně za to.