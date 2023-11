Seznamte se s NEXT. Potěší cenou, výkonem, designem i nádechem Applu

Tisková zpráva: Současný trh je doslova zahlcen spoustou nejrůznějších audio produktů v čele se sluchátky či reproduktory. Jen hrstka z nich přitom nabízí skutečně kvalitní zvuk v kombinaci s přijatelnou cenou, líbivým designem i vysokou spolehlivostí. Přesně tyto aspekty však naštěstí sdílí u produktů z dílny NEXT Audiogroup, díky čemuž jsou pro uživatelem čím dál tím lákavější a to i přesto, že o značce zatím není minimálně v našich luzích a hájích příliš slyšet. A to je velká škoda.

Leckdo si může NEXT, respektive celým názvem NEXT Audiogroup, spojit s firmou NeXT, kterou založil Steve Jobs po vyhazovu z Applu. Jedná se sice jen o shodu názvů, nicméně jedním dechem se sluší dodat, že i NEXT Audiogroup do jisté míry razí „Jobsovskou“ myšlenku. Cílem výrobce je totiž vyvíjet vysoce kvalitní audio produkty, snažit se u nich o dokonalost, jedinečnost a celkově o to, aby z nich byli uživatelé schopni dostat jednoduše jejich maximální potenciál. A aby byl těchto věcí výrobce schopen, nebojí se u svých produktů využívat nejnovější technologické inovace, které se v audio světě zatím ještě „rozkoukávají“.

A co, že tedy vlastně NEXT ve svém portfoliu skrývá? V současnosti je to více než tisícovka produktů, přičemž část z nich má nyní v nabídce i přední prodejce audiovizuální techniky DISK Multimedia. K dispozici jsou jak produkty pro méně náročné, tak i pro náročnější uživatele, kteří se spokojí jen s tím nejlepším. Ve všech případech se ale jedná o designově velmi povedené minimalistické kousky, které navíc díky univerzálnímu černému či bílému tělu zapadnou do valné většiny interiérů. Na výběr je navíc z různých typů a tvarů produktů, které se od sebe liší i svými technickými specifikacemi, díky čemuž by si měl každý najít svého favorita snadno a rychle.

Hledáte například přenosný soundbar s podporou Bluetooth, USB, TF a SD karet či s FM rádiem? Je tu pro vás stylový NEXT Audio Modus2. Je pro vás klíčové kvalitně, ale zároveň stále poměrně levně ozvučit vaší domácnost za účelem co nejlepšího hudebního, televizního či herního zážitku? Domácí 2.1 sada NEXT Audio SB3 Home Kit 2.1 skládající se ze dvou sloupových satelitů a jednoho subwooferu je pro vás jako dělaná. A pokud vám jde o vychutnání si hudby pěkně soukromě, ale zároveň kvalitně a bez omezení kabely, potěší vás zase sluchátka NEXT Audio X4, která dokonce disponují i slotem pro micro SD karty či FM tunerem. Produktů je ale samozřejmě podstatně více a všechny přitom opravdu zajímavé.

Zkrátka a dobře, NEXT Audiogroup není v žádném případě jen dalším tuctovým výrobcem nezajímavých audio produktů, ale výrobcem, jehož kousky mají skutečně hlavu a patu. Ostatně, aby taky ne, když historie značky sahá až do roku 1986 – tedy jen pro zajímavost o dva roky hlouběji, než historie počítačové firmy NeXT Steva Jobse. Pokud tedy v současnosti nad pořízením nových sluchátek, reproduktorů či obecně něčeho z kategorie audio přemýšlíte, neměli byste produkty NEXT rozhodně přehlížet. Stojí totiž rozhodně za to a to po všech směrech!

Kompletní nabídku produktů NEXT u DISK Multimedia naleznete zde