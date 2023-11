iOS 18 má být nejzásadnější aktualizací za poslední roky!

Pokud se vám zdálo, že nové verze operačního systému iOS v posledních letech z hlediska novinek za moc nestály, příští rok vás zřejmě velmi potěší. Podle čerstvých zpráv velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chce totiž Apple chystaný iOS 18 vydat coby největší, nejzajímavější a celkově nejzásadnější aktualizaci za poslední roky. Sám si totiž uvědomuje, že toho v posledních letech příliš nepředvedl.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že iOS 18 dorazí s poměrně zásadním vylepšením designu spolu se zlepšením celkového výkonu a rychlosti v kombinaci s dalším navýšením zabezpečení skrze nové bezpečnostní funkce. Co přesně si Apple pro iOS 18 chystá sice není zatím známo, poměrně nahlas se však hovoří o rozsáhlém nasazení umělé inteligence, která by měla systém učinit celkově chytřejší a intuitivnější. Určitý háček je sice v tom, že musel Apple nedávno vývoj nového iOS a dalších operačních systémů pozastavit kvůli tomu, že obsahovaly spousty chyb, které bylo třeba opravit, nicméně podle zdrojů Gurmana se již práce na novinkách opět rozbíhají a vývojová pauza by tak neměla mít na dokončení systému žádný zásadní vliv. „Nejhorším scénářem je to, že bude mít Apple na konci vývojového cyklu o něco méně času na odstranění všech last-minute závad“, tvrdí Gurman. Představení či vydání tedy evidentně ohroženo není, jen je otázka, v jak dobrém stavu systém vlastně bude.

Novou verzi operačního systému iOS představí Apple spolu s dalšími OS příští rok na červnové WWDC. Zda se spolu s iOS 18 dočkáme i dalších (r)evolučních systémů sice není v tuto chvíli jasné, nicméně pravdou je, že například macOS taktéž v posledních letech spíše přešlapuje na jednom místě, než že by se posouval kupředu, stejně jako tomu je u tvOS. U watchOS Apple toto manko naštěstí dohnal již letos a co se týče iPadOS, ten zčásti kopíruje iOS, takže pokud iOS 18 skutečně přinese řadu zásadních vylepšení, minimálně jejich část se objeví i na iPadech.