Recenze FIXED GaN Charger 100W: Nabíječka, kterou prostě chcete mít doma

V dnešní recenzi se podíváme na nabíjecí adaptér GaN Charger 100W z dílny české firmy FIXED, který nám nedávno dorazil do redakce. Jedná se totiž o velmi zajímavou novinku, která má potenciál dost možná změnit vaše vnímání nabíjení elektroniky jako takového. Že nevěříte? V následujících řádcích se vás o tom pokusím přesvědčit.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak už jste pochopili z názvu produktu, FIXED GaN Charger 100W je nabíječka využívající moderní nabíjecí technologii spočívající v nahrazení křemíkových obvodů nitridem galia, který je energeticky účinnější. Co to pro vás znamená? Jednak to, že jsou díky tomu výrobci schopni výrazně zmenšit těla adaptérů oproti klasickým křemíkovým modelů, jednak delší životnost nabíječek a jednak nižší energetické ztráty při nabíjení a minimální zahřívání, což není rozhodně málo, ba právě naopak. Pokud vás tedy štvou velké adaptéry, které mají tendenci se zahřívat až tak moc, že je prakticky nemožné je déle udržet v ruce, právě jste našli vynikající náhradu. Kromě absence přehřívání, kterému ostatně brání ochrana v adaptéru, pak zajistí vaše bezpečí taktéž přepěťová i podpěťová ochrana.

Přestože jsou rozměry adaptéru pouhopouhých 62 x 33 x 113 mm, můžete u něj počítat s maximálním celkovým výkonem 100W, který se rozkládá do celkem čtyř portů. K dispozici jsou celkem čtyři porty, přičemž dva USB-C porty nabízí až 100W, třetí USB-C port nabízí maximálně 30W a poslední USB-A port je na tom pak stejně. Vzhledem k výkonu jednotlivých portů vás tak asi nepřekvapí, že je k dispozici podpora Power Delivery 3.0, respektive Qualcomm Quick Charge 3.0. Power Delivery si můžete užít u USB-C portů, Qualcomm Quick Charge je pak nasazeno u USB-A portu, přičemž jej využijete zejména u androidích telefonů osazených čipy Qualcomm, které právě tento standard podporují.

Hodnotit design nabíjecího adaptéru je sice na jednu stranu trochu zvláštní, nicméně pár slov k němu si neodpustím. To proto, že mě upřímně udivuje, jak elegantně lze zabalit 100W výkonu. Když si totiž člověk uvědomí, jak masivní jsou klasické křemíkové nabíječky ve srovnání s řešením FIXED, doslova žasne nad tím, kam se svět technologicky dostal. Sám mám v živé paměti dobu, kdy jsem používal k práci poslední 16“ MacBook Pro s procesorem Intel. Když si vzpomenu na to, jakou „kostku“ mi k němu Apple pro nabíjení přibalil a srovnám jí s FIXED GaN Charger 100W, musím se skoro až smát. Vždyť tato nabíječka není o moc větší než 30W nabíjecí adaptér k mému MacBooku Air M1. Jediné, co bych do budoucna ocenil, je barva. Bílý plast je sice na jednu stranu fajn, ale pokud máte třeba černé zásuvky, nebylo by od věci mít možnost namísto bílé varianty sáhnout po černé. Jedná se však o naprostý detail, který lze ve výsledku vyčíst klidně i Applu a spoustě dalších výrobců. Bílá je zkrátka univerzální.

Testování

Protože v poslední době pod svým pracovním stolem docela zápasím s nedostatkem zásuvek, přišlo mi testování FIXED GaN Charger 100W vhod. Po podobném adaptéru jsem totiž pokukoval už poměrně dlouho, ale doposud jsem nebyl schopen se dokopat k jeho pořízení. Když mi tedy dorazil na testy, tři ze čtyř portů jsem u něj okamžitě zaplnil kabeláží, přičemž poslední port si nechávám volný kvůli připojování kabelů na produkty pro recenze. Konkrétně jsem do nabíječky napojil USB-C/USB-C kabel pro napájení MacBooku Air M1, dále pak HomePod mini a nakonec USB-A/Lightning kabel pro iPad, který k němu mám neustále připojený. Vzhledem ke složení produktů vás tak asi nepřekvapí, že napájení všech produktů probíhá naprosto bez problému, rychle a zkrátka tak, jak má. Já přitom díky tomu ušetřil dvě zásuvky, protože namísto tří adaptérů můžu používat jen jeden.

Jelikož mám adaptér neustále připojený do zásuvky pod stolem, samozřejmě jsem se v prvních dnech zajímal o to, jak moc se bude adaptér zahřívat, aby mi případně nepoškodil vedlejší kabeláž. Možná si teď klepete na čelo, že nic takového možné není. Když si však vzpomenu, jak brutálně se dokázal zahřát již výše vzpomínaný 96W napájecí adaptér k 16“ inteláckému MacBooku Pro, mám ještě teď osypky. Stačilo mu totiž pouhých pár desítek minut k tomu, aby se rozpálil tak, že jsem jej skoro nebyl ani schopný chytit do ruky, takže věřím, že by byl skutečně schopen poškodit předměty kolem sebe. To ale zde nehrozí. Jasně, drobné zahřívání u FIXED GaN Charger 100W zaznamenáte, ale nebál bych se jej označit za zanedbatelné. A vypíchnout musím i naprostou tichost. Určitě jste se již setkali s nabíječkami, které po zapojení do elektrické sítě pískají na velmi vysoké frekvenci. Nic takového se zde však neděje a vy tak můžete v klidu používat nabíječku klidně i vedle postele. Zkrátka a dobře, vše funguje přesně tak, jak má, což je super.

Resumé

Přestože testování nabíjecího příslušenství nepatří vyloženě mezi mé oblíbené činnosti, zde musím říci, že jsem si jej opravdu užil. FIXED GaN Charger 100W je totiž ztělesněním toho, co si představuji pod pojmem „nabíjení budoucnosti“. Tato malá nabíječka vám jednak pomůže uvolnit zásuvky, ale hlavně vám spolehlivě nabije vše rychle, bezpečně a tedy i naprosto spolehlivě. Portová výbava je za mě taktéž naprosto ideálně zvolená, jelikož USB-C porty u nabíjecích kabelů v dnešní době nad USB-A převažují. Poměr 3:1 zde tedy dává určitě smysl, tedy alespoň při pohledu do mého šuplíku plného kabelů. Když k tomu všemu navíc přičtu hezký design, dostávám nabíječku, kterou prostě chcete mít doma! Někdo možná bude namítat, že cena 1899 Kč za nabíjecí adaptér je přestřelená, ale když si uvědomíte, že za ní dostanete vlastně hned čtyři nabíječky, které si mezi sebou dokáží rozdělit 4x 25W, popřípadě si watty „přelévat“ tak, jak je potřeba, je hned cenovka obhajitelná. Pokud tedy potřebujete nabíjet vícero zařízení současně vysokou rychlostí, nebo si zkrátka jen chcete uvolnit zásuvky pod stolem, právě jste našli skvělé řešení. Tím totiž FIXED GaN Charger 100W bezpochyby je.

FIXED GaN Charger 100W lze zakoupit zde