Recenze trojitých bezdrátových nabíječek YENKEE: Jedna na cesty, druhá na stůl a obě skvělé

Bezdrátové nabíjení je trendem dnešní doby. Velmi dobře si to uvědomuje i tuzemský výrobce elektroniky YENKEE, který nedávno přišel na trh s novými bezdrátovými nabíječkami. A jelikož nám hned dva kousky dorazily před časem na testy do redakce a jakožto správný fanoušek bezdrátového nabíjení jsem se jich ujal já, nyní nastal čas vás seznámit s tím, jaké tyto kousky jsou. Pojďme tedy na to.

YENKEE YAC 5320

Jako první vám představím model YAC 5320, který je určen především na pracovní stoly, noční stolky či obecně na místa, kde jej můžete mít de facto nastálo. Jedná se totiž o klasický trojitý nabíjecí stojánek s ramenem, na kterém naleznete hned dva magnetické „sloty“ pro nabíjení iPhonu či jiného smartphonu přes MagSafe (nebo magnetické uchycení) a dále pak pro nabíjení Apple Watch. V základně nabíječky je pak vytvořeno nabíjecí místo pro AirPods, takže pokud disponujete modelem s podporou tohoto typu nabíjení, můžete si být jisti tím, že si s touto nabíječkou bude rozumět.

Výstupní výkon plochy pro nabíjení smarphonu je až 15W, byť je zde třeba jedním dechem dodat, že kvůli absenci certifikace zvládnete iPhony nabíjet 7,5W – tedy standardem pro klasické bezdrátové nabíjení. Co se pak týče Apple Watch, ty mají k dispozici na své plošce 2,5W a AirPods (potažmo cokoliv jiného podporující Qi) 3W. Osobně pak velmi kvituji, že výrobce přidává do balení k nabíjecímu stojánku i napájecí adaptér a to navíc hned 35W. Díky tomu tak již není třeba dokupovat žádné další doplňky, které by celkové nabíjení ještě prodražily. Před YENKEE tedy v tomto směru smekám, protože tohle chování standardem opravdu není a o to víc jsem za něj rád.

Celý nabíjecí stojánek je vyroben z černého plastu. To však v žádném případě nemusí vadit. Základna je totiž pogumovaná, díky čemuž je tedy i hezky matná a na omak sametová, „nožka“ držící nabíjecí plošku pro Apple Watch a smartphone je pak zase lesklá a upřímně, skoro jí nerozeznáte od lakovaného kovu. I mě totiž chvíli trvalo, než jsem byl schopen materiál, ze kterého je nožka vyrobena, charakterizovat, což jen vypovídá o tom, jak kvalitně je nabíječka vyrobená a jak designově povedená je. Upřímně, marně přemýšlím, co by jí v tomto směru vlastně šlo vytknout. Minimalistický design v kombinaci s neutrální barvou jí zkrátka sedí. Pokud by vás pak zajímaly rozměry, ty jsou 158 x 110 x 147 mm při 342 gramech.

A jaká je nabíječka v praxi? Musím říci, že opravdu dobrá. Osobně mám trojité nabíjecí stojánky velmi rád, protože jsem si za poslední roky po zavedení MagSafe zvykl na pracovním stole odkládat telefon a AirPods právě na ně. Poslední dobou se pak snažím mimo noční stolek nabíjet i Apple Watch, abych si od elektroniky alespoň trochu odpočal. YAC 5320 tedy v uplynulých týdnech zaujala na mém pracovním stole velmi důležité místo. Co se týče nabíjení, to probíhá naprosto spolehlivě jak v případě iPhonu, tak i Apple Watch či AirPods. Za zmínku rovněž stojí, že základna nabíječky je schopna skutečně nabíjet nejen AirPods, ale třeba i iPhone, byť zde je třeba počítat s tím, že nabíjení bude logicky vzhledem k výstupu 3W probíhat pomalu. Jako „nouzovka“ ale je to za mě rozhodně fajn.

U hodnocení nesmím zapomenout ani na jeden poměrně pěkný prvek, který vám usnadní kontrolu nabíjení. Po obvodu základny je totiž umístěn LED proužek, který při nabíjení pulzuje a vám tak dává vědět, že vše probíhá tak, jak má. Jakmile nabíjení skončí, pulzování se zastaví a vy můžete elektroniku sejmout bez toho, aniž byste museli stav jejího nabíjení kontrolovat na displeji. Dle mého se jedná o fajn vychytávku, ale pokud se mnou tento názor nesdílíte, nevadí – na nabíječce je totiž tlačítko, kterým LED proužek deaktivujete a svícení je rázem to tam.

Kdybych tedy měl nabíječku v pár řádcích zhodnotit, nebál bych se jí jednak pochválit a jednak doporučit ke koupi. To proto, že za cenu pohybující se kolem 1499 Kč dle mého najdete na trhu jen stěží podobně dobrý nabíjecí stojánek schopný nabíjet tři zařízení současně, který má u sebe v balení navrch napájecí adaptér využitelný kromě napájení nabíječky k řadě dalších věcí. YAC 5320 tedy udělal rozhodně dobrý dojem.

YENKEE YAC 5330

Druhým „pánem na holení“ v mém testu byla primárně cestovní trojitá nabíječka YAC 5330. Jedná se o modulární nabíječku ve stylu MagSafe Duo, kterou však převyšuje svými nabíjecími schopnostmi. Skládá se sice taktéž ze dvou hlavních částí, nicméně jelikož lze jednu část rozdělit na dvě, k dispozici jsou poté hned tři nabíjecí místa – konkrétně pro smartphone, Apple Watch a AirPods či jiné zařízení podporující Qi. Místo pro nabíjení smartphonu je pak opatřeno magnetickým prstencem, takže se k němu iPhone s MagSafe, potažmo androidí telefon s přídavným magnetickým kroužkem přichytí a nesjede z něj.

Zatímco smarphone lze přes plošku pro nabíjení nabíjet až 15W (byť iPhone se nabíjí 7,5W, jelikož nabíječka nemá stejně jako model výše certifikaci), u Apple Watch počítejte s 2,5W a u AirPods pak 3W. I zde je nicméně velkým benefitem to, že k nabíječce dostanete i napájecí adaptér o výkonu 35W, takže pro její provoz již není třeba nic dalšího dokupovat. Adaptér je navíc poměrně malý, což se při cestování, pro které je tato nabíječka primárně stvořena, rozhodně hodí.

Jak jsem již psal výše, YAC 5330 je nabíječka ve stylu Apple MagSafe Duo. Je tedy tvořena dvěma bílými čtvercovými základnami, které jsou navzájem propojeny pevnou gumou. Co se pak týče výklopné části pro nabíjení AirPods, ta je s jednou ze čtvercových základen propojena klasickým pevným „ramenem“. Co z tohoto designu plyne? Hlavně to, že nabíječka měří ve složeném stavu 83 x 76 x 24 mm, přičemž rozložená měří 229 x 76 x 13 mm. Složená je tedy naprosto dokonalá pro cestování, což jsem si na vlastní kůži vyzkoušel i já.

Letos v létě jsme s přítelkyni vyrazili na Slunečné pobřeží do Bulharska a jelikož se nám nechtěly vláčet žádné velké kufry, které by nás na letišti beztak zdržovaly, rozhodli jsme se letět „nalehko“ jen s příručním zavazadlem. Logicky jsme tedy byli místem docela limitováni, takže mi zápůjčka nabíječky přišla opravdu vhod. Rozměrově totiž v batohu nezabírá prakticky žádné místo a navíc je super i to, že z ní ve složeném stavu nic netrčí, takže se vám v batohu o nic „nezašprajcne“. Nemusíte se tedy bát toho, že byste museli při bezpečnostní kontrole bojovat s tím, že vám v zavazadle nabíječka uvízla.

Co se týče testování, to probíhalo de facto celou dovolenou „na plné obrátky“ a možná ještě trochu nad jejich rámec. Vyzkoušel jsem totiž snad všechny možnosti nabíjení od „krmení“ produktů po jednom přes plné zatížení, přičemž ve všech případech nabíječka obstála na jedničku s hvězdičkou. Nabíjení svou rychlostí rozhodně neurazí a hlavně funguje bez přerušování či podobných nepříjemností. Při troše šikovnosti ve formě správného nastavení telefonů pak lze vedle sebe nabíjet současně dva telefony – jeden na plošce pro smartphone a jeden na plošce pro AirPods. My takto nabíjeli denně iPhone 14 Pro a iPhone 13 s tím, že ráno byly telefony vždy 100% nabité.

Budu-li upřímný, nabíječka YAC 5330 si mě svou šikovností opravdu získala. Jedná se totiž přesně o ten typ zařízení, který prostě chcete mít doma a když někam vyrážíte, sbalíte jej bez rozmýšlení mezi prvními věcmi do batohu. Myšlenka skládací nabíječky schopné nabíjet vícero věcí současně je zkrátka super a přestože toto zařízení už z podstaty věci moc parády na stole neudělá, protože je u něj kladen důraz na funkčnost a využitelnost, nežli na design (byť ten také není špatný, ale v porovnání s nabíjecím stojánkem výše na psacím stole zkrátka YAC 5330 nezvítězí), nemělo by vám doma chybět. Tedy minimálně v případě, že jednou za čas někam cestujete a chcete mít jednoduše postaráno o bezproblémové nabíjení. Za cenu pohybující se kolem 1000 Kč není moc nad čím váhat.

