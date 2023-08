Objevte výhody GaN nabíječek se dvěma novinkami od YENKEE

Komerční sdělení: Bez nabíjecích adaptérů se v dnešní době plné elektroniky s akumulátory zkrátka neobejdeme. Ne vždy je však jejich použití vyloženě příjemné. Mnohé, zejména pak výkonnější, nabíjecí adaptéry jsou totiž poměrně velké, kvůli čemuž jednak nevzhledně trčí z elektrických zásuvek a do jisté míry tím kazí dojem z interiéru, a jednak jsou nepříjemné při jejich převážení, jelikož v zavazadlech zabírají zbytečně velké množství prostoru. V posledních letech se však naštěstí začínají do popředí dostávat takzvané GaN nabíječky, které využívají namísto klasického křemíku ve svých útrobách nitrid galia, který je podstatně lepším polovodičem než právě křemík. A právě to umožňuje výrobcům přicházet s nabíječkami miniaturních rozměrů, avšak s velmi vysokým výkonem. A ani česká značka YENKEE není v tomto směru pozadu.

YENKEE přichází na trh konkrétně s dvojící GaN nabíjecích adaptérů YAC 3045 s výkonem 45W a YAC 3065 s výkonem 65W. Ptáte se, v čem jsou tyto nabíječky výjimečné? Odpověď je samozřejmě v rozměrech. 45W nabíječka totiž měří jen 35,7 x 35 x 72,6 mm, zatímco 65W nabíječka měří 46,3 x 28 x 83,4 mm. Se stejně či podobně výkonnými nabíječkami od Applu či jiných výrobců na bázi křemíkových polovodičů se tedy GaN nabíječky od YENKEE absolutně nemohou rovnat, jelikož jsou oproti nim výrazně menší. Přitom ale nabízí naprosto parádní výkon, který bez jakéhokoliv problému stačí pro napájení MacBooků Air či 13“ MacBooků Pro. 65W adaptér by si pak měl poradit i se 14“ MacBookem Pro s 10jádrovým M2 Pro, jelikož k němu přibaluje Apple nabíjecí adaptér jen o 2W silnější.

Pokud tedy hledáte nabíjecí adaptéry, které se pyšní zejména díky svým miniaturním rozměrům velmi povedeným designem a které zároveň nabízí skvělý výkon dostačující pro napájení MacBooků, iPadů, iPhonů či jiné elektroniky, jsou YENKEE YAC 3045 a 3065 jednou z nejzajímavějších možností, které současný trh nabízí. O to víc potěší, že je jejich cena příznivých 699 Kč, respektive 799 Kč.

Více informací o YENKEE YAC 3045 naleznete zde

Více informací o YENKEE YAC 3065 naleznete zde