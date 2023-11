Unboxing vesmírně černého MacBooku Pro M3 v podání LsA

Přiznám se, že když mi minulé úterý v 0:30 zazvonil budík a já musel z vyhřáté postele vstát a přejít do pracovny k Macu, abych si „střihnul“ noční směnu ve formě sledování novinek na „Scary Fast“ Keynote Applu, poslední, co se mi honilo hlavou, bylo to, že se mi o zhruba týden později dostane do rukou nejvýkonnější konfigurace 14″ MacBooku Pro, kterou v ten den kalifornský gigant představí. A přeci se tak stalo.

Na testování se mi totiž dostal do rukou 14″ MacBook Pro s čipem M3 Max se 16 jádry CPU a 40 jádry GPU, 128GB operační paměti a 8TB SSD úložištěm. Jen pro zajímavost, pokud si tuto konfiguraci „naklikáte“ na české mutaci Apple.com, dostanete se na částku 206 990 Kč. Ač už nyní vím, že i jen trochu pozlobit toto výkonnostní monstrum bude velmi pravděpodobně skoro až nad mé síly, vzhledem k tomu, že jsem podobný stroj ještě nikdy v rukou neměl, nesmírně se na jeho testování těším. Asi vás proto nepřekvapí, že i jeho rozbalení jsem si jakožto správný fanoušek Applu nesmírně užil. A protože věřím, že podobný stroj je vlhkým snem mnoha jablíčkářů (čert vem, že jej výkonnostně dokáže využít hrstka), byla by škoda vás ochudit o jeho rozbalení. Pojďme tedy na to.

Fotogalerie MacBook Pro M3 Max LsA 1 MacBook Pro M3 Max LsA 2 MacBook Pro M3 Max LsA 3 MacBook Pro M3 Max LsA 4 MacBook Pro M3 Max LsA 5 MacBook Pro M3 Max LsA 6 MacBook Pro M3 Max LsA 7 MacBook Pro M3 Max LsA 8 MacBook Pro M3 Max LsA 9 MacBook Pro M3 Max LsA 10 MacBook Pro M3 Max LsA 11 Vstoupit do galerie

Do rukou se mi dostala konkrétně zbrusu nová Space Black nebo chcete-li vesmírně černá barevná varianta, kterou Apple na Scary Fast Keynote poměrně velkolepě představil. Jelikož však vím, že barvičky produktů na prezentacích Applu jsou mnohdy realitě poměrně dost vzdáleny, byl jsem extrémně zvědavý na to, jak bude černá vypadat naživo. I po jejím prohlédnutí je však pro mě docela těžké najít ta správná slova na její popsání, jelikož mi přijde, že to, jakým způsobem mění tmavé hliníkové šasi svůj odstín v závislosti na okolním světle, je skoro až neuvěřitelné. Space Black se vám totiž v závislosti na okolním světle a stínech dokáže ukázat jak v relativně světle šedé srovnatelné s klasickou Space Gray, tak i v té nejtemnější černé, kterou si můžete pamatovat třeba z iPhonů 5 či 8. V obou případech ale popisuje spíše krajní situace, po většinu času se totiž budete koukat na notebook s o něco tmavším tělem než jsou dosavadní Space Gray verze. Respektive, alespoň tak rozdíl přijde mě osobně. Rozhodně bych tedy neřekl, že Space Black v podání Applu je ryze černá záležitost, jak leckdo doufal a možná i chápal. Lepší než můj popis však bude bezesporu navštívit některý z obchodů autorizovaných prodejců Apple produktů, kde se na barvu podíváte naživo. Každopádně za mě osobně barva boduje.

Fotogalerie #2 MacBook Pro M3 Max LsA 12 MacBook Pro M3 Max LsA 13 MacBook Pro M3 Max LsA 14 MacBook Pro M3 Max LsA 15 MacBook Pro M3 Max LsA 16 MacBook Pro M3 Max LsA 17 MacBook Pro M3 Max LsA 18 MacBook Pro M3 Max LsA 19 MacBook Pro M3 Max LsA 20 MacBook Pro M3 Max LsA 21 MacBook Pro M3 Max LsA 22 MacBook Pro M3 Max LsA 23 MacBook Pro M3 Max LsA 24 MacBook Pro M3 Max LsA 25 MacBook Pro M3 Max LsA 26 MacBook Pro M3 Max LsA 27 MacBook Pro M3 Max LsA 28 MacBook Pro M3 Max LsA 29 MacBook Pro M3 Max LsA 30 MacBook Pro M3 Max LsA 31 MacBook Pro M3 Max LsA 32 MacBook Pro M3 Max LsA 33 Vstoupit do galerie

Barva je ve výsledku i jediná vyloženě zajímavá věc, se kterou se při unboxingu člověk setká. Balení jako takové je totiž pak už naprosto standardní záležitostí skládající se z MagSafe/USB-C kabelu v černé barvě, USB-C napájecího adaptérů a nějakého toho čtiva pro pochopení monstra, které vám v krabici došlo. Krabice jako taková je pak samozřejmě tradičně bílá s vyobrazením MacBooku na horní straně, samolepkou se specifikacemi na spodku a logy Applu a nápisy MacBook Pro po stranách. Stejné je ale i balení, ve kterém je Mac v krabici ukryt. Co do činění tedy budete mít i papírovou „fólií“, která kryje tělo stroje, či velmi jemným archem taktéž papíru, který „odděluje“ displej od klávesnice. Apple tedy v tomto směru vsází na starý dobrý léty prověřený způsob balení. A jaký že je tedy tento stroj po prvních pár hodinách prvotního testování? To už pro vás pomalu sepisuji do dalšího článku, který na našem magazínu co nevidět.