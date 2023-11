Vision Pro nikoho nezajímá. Chápu to, ale je to škoda

Seděl jsem pár metrů od Tima Cooka, když nám Apple představil na letošní WWDC to, na čem pracoval dlouhé roky, Vision Pro. Bylo až neuvěřitelné na vlastní uši slyšet tleskání, výkřiky a emoce všech novinářů, vývojářů, zaměstnanců Applu a zkrátka každého, kdo se na WWDC letos mohl podívat. Když jsme následující týden trávili v okolo Cupertina a San Francisca, lidé se v podstatě nebavili o ničem jiném. Sedli jsme do Uberu a první, na co se nás taxikář zeptal, bylo, co říkáme na Vision Pro.

Jakmile jsem se vrátil zpět do Evropy, jako by se po Vision Pro slehla zem. Nejprve jsem si myslel, že se nezájem týká jen Evropy, a to z celkem pochopitelného důvodu, protože informace o tom, kdy se Vision Pro začnou prodávat v Evropě, Apple zatím nezveřejnil. Později mi však došlo, že týden po konferenci se o Vision Pro nemluví nikde na světě. Články, které by psaly o této novince, vycházejí sporadicky a diskuse pod nimi zejí prázdnotou i na serverech, které mají za den návštěvnost stejnou jako my za týden.

Když už se komentáře objevují, většinou říkají vždy to stejné. Lidé nechápou, k čemu jim produkt jako Vision Pro má sloužit. Jak jim může usnadnit život a proč by jej měli vůbec používat. A to ještě ani nepřemýšlí nad tím, že cena Vision Pro v ČR bude minimálně 114 990Kč a i v USA je cena 3490$ šokující. Apple sice ukázal, co Vision Pro umí, ale tak nějak zapomněl vlastně ukázat, k čemu je to dobré. Když si kupujete konzoli, máte ji na hry, když fotoaparát, máte jej na focení a tak dále. K čemu však budete mít doma Vision Pro je něco, co spoustě lidem celkem pochopitelně uniká.

Ano, sice si můžete pustit film od Disney a přenést se při jeho sledování na jinou planetu, můžete si před sebou vytvořit kino o velikosti větší, než má celý váš dům, nebo si můžete rozmístit po celé místnosti několik monitorů ve virtuální prostředí a ty používat. Ovšem asi ani jedna z těchto věcí není to, proč byste šli a koupili si věc za víc než 100 tisíc korun, ať už pro vás sto tisíc znamená cokoli. Apple navíc není zdaleka první, kdo ukazuje svůj headset. Pokud chcete VR na hraní her, máte tu Oculus nebo PS VR 2. Pokud chcete VR na vzdělávání nebo na procházení virtuálních světů, je tu Meta Quest 3. Ať už sáhnete téměř po jakékoli variantě VR, dostanete se s cenou hodně blízko 1/10 ceny Vision Pro a upřímně řečeno, Applu se nepodařilo ukázat nic, co by vás mělo posadit na zadek a za co byste měli dát 10x víc než za ostatní headsety.

Je otázkou, zda by Steve Jobs dokázal lidem Vision Pro prodat. Zda by prezentaci zvládl lépe, a tak jak měl ve zvyku, dokázal by nás přesvědčit, že je Vision Pro něco, co prostě potřebujeme a musíme mít. Já osobně si myslím, že ne. Vision Pro je tu totiž nyní skutečně tak trochu navíc a obávám se, že tak to do budoucna i zůstane, alespoň v podobě, v jaké jej známe dnes.