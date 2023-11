Šéf WhatsApp vzkazuje: reklamy do zpráv nezavedeme, najdete je však jinde

V rozhovoru pro brazilská média uvedl šéf WhatsApp Will Cathcart, že společnost sice neplánuje zobrazovat žádné reklamy v hlavní doručené poště, aale mohla by začít zobrazovat reklamy na jiných místech. Podle šéfa WhatsApp není zobrazování reklam přímo mezi doručenou poštou nebo v jednotlivých konverzacích správný model. Reklamy mohou být na jiných místech. Mezi místa, kde by šéf WhatsAppu rád viděl reklamu patří takzvané Kanály nebo Stavy uživatelů, které jsou v podstatě obdobou Stories u Instagramu.

Kanály mají mnoho zajímavých funkcí a mohou například členům účtovat poplatky, tedy reklamy by mohly být v kanálech zobrazovány jen těm, kteří neplatí za členství v daném kanálu a tak podobně. Reklamy do doručené pošty však WhatsApp vkládat nehodlá. WhatsApp v současné době nikde netestuje žádnou formu reklam a o možnostech integrace reklamního systému do aplikace se mluví minimálně od roku 2017. Je tedy otázkou kdy a zda vůbec na slova šéfa WhatsAppu dojde.