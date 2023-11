Apple Watch si připsaly další zdravotní úspěch, tentokrát pomohly odhalit cukrovku

Apple Watch jsou vybaveny snímačem srdečního tepu a schopností detekovat síňovou fibrilaci AFIB, jež někdy může vést k život zachraňujícím zjištěním, což se nyní znovu potvrdilo. Před Světovým dnem diabetu, jež připadá na 14. listopadu, se Judith Luebkeová z Oklahomy, podělila o svůj příběh, v němž jí hodinky před dvěma lety přiměly řešit situaci s potencionálně tragickým koncem, když jí pomohly k diagnóze cukrovky.

Judith původně přičítala upozornění na vysoký srdeční tep na svých Apple Watch stresu z nedávné ztráty manžela, ale spolupracovníci trvali na tom, aby se nechala vyšetřit v nemocnici. Tehdy jí lékaři mohli poprvé diagnostikovat. Měla kriticky vysokou hladinu cukru v krvi, ale tohoto stavu si nebyla vědoma. Její příběh zveřejnil server KSWO.

„Jednoho pátečního rána jsem dostala na hodinky oznámení o fibrilaci AFIB,“ řekla žena a dále rozvedla okolnosti osudového dne s tím, že se obrátila na svoji šéfovou a vyjádřila nejistý postoj k návštěvě lékaře. Zvažovala, zda k tomu přistoupí po plánované raní schůzce, nebo počká do víkendu, jak se její stav vyvine. K tomu se jí dostalo odpovědi: „Musíš jít hned.“

Poté, co Luebkeová dorazila do nemocnice, se dozvěděla, že je diabetička. Její hladina cukru byla na kriticky vysoké úrovni, což představuje smrtelné riziko. „Kdybych čekala do víkendu, pravděpodobně bych nepřežila,“ řekla a dodala, že přesně k tomu by došlo, nebýt oznámení na jejích chytrých hodinkách.

Dceři Luebkeové přinesla včasná návštěva lékaře, ke které Judith přiměly Apple Watch i motivace nadřízené a spolupracovníků, obrovskou úlevu a radost. „Nevím, co bych si bez ní počala,“ řekla, přičemž představa, že by zde její matka už nebyla pro ni byla skutečně hrozivá. Judith se e-mailem obrátila s poděkováním na generálního ředitele Applu Tima Cooka, který zareagoval ještě tentýž den a vyjádřil potěšení nad tím, že ji technologie pomohla zachránit.