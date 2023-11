Šéf Intelu: Čipům Apple SIlicon ještě zavaříme

Šéf amerického výrobce čipů tvrdí, že naděje na souboj Intel versus Apple stále žije, a to i přesto, že cupertinská společnost s řadou M3 opět posunula hranice. Generální ředitel Intelu Pat Gelsinger prohlásil, že společnost je na dobré cestě k tomu, aby během pouhých čtyř let dosáhla desetiletého posunu ve vývoji čipů.

Právě pomalé tempo inovací je považováno za jeden z hlavních důvodů rozhodnutí společnosti Apple opustit Intel ve prospěch vlastních návrhů založených na architektuře ARM. Ale přestože se o tom psalo doslova roky, adekvátní reakce ze strany Intelu stále nepřicházela.

Firma pohrdavě označila Apple za „lifestylovou značku“, zesměšnila jej v několika reklamních kampaních a prohlásila, že může čipy Apple předstihnout. Toto tvrzení však mělo krátkého trvání. Následovala nevýrazná vyjádření o snaze znovu získat ztracenou pozici, v praxi však Intel za cupertinským gigantem neustále zaostával.

Pokaždé, když to pro společnost se sídlem v Santa Clara vypadalo, že by mohla mít cíl na dohled, Apple zvýšil laťku – nejprve s M1 Pro, Max a Ultra, pak s řadou M2 a nyní s M3 Pro a Max. Gelsinger však poznamenává, že se Intel naděje na dohnání náskoku nevzdal. V projevu na Intel Innovation Day v Tchaj-peji uvedl, že nejpokročilejší návrh čipu společnosti, 18A, přejde do fáze testovací výroby v prvním čtvrtletí roku 2024, o čemž na svých stránkách informuje server Nikkei Asia a dodává, že plán počítá s posunem technologií výroby čipů z Intel 7 a Intel 4 na Intel 3, Intel 20A a Intel 18A.

Jedním z klíčových důvodů výkonnosti čipů Applu je integrace CPU, GPU a paměti do jednoho celku. Stejný přístup nyní přejímá i jeho konkurent, přičemž Gelsinger tvrdí, že do příštího roku Apple dostihne.

Zakladatel společnosti, která stojí za výrobou čipů Apple, Morris Chang o tom není přesvědčen a vyjádřil názor, že Intel Apple nedožene a zůstane pouhým „stínem TSMC“.