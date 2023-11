První stát začal oficiálně používat AirTagy ke sledování kradených aut, rozdává je dokonce zdarma

Ve Washington D.C. spustili velice zajímavý program. Jelikož zde jsou čtvrti nechvalně proslulé poměrně častými krádežemi aut, přijde na pomoc AirTag. Starosta DC Muriel Bowser spouští program nabízející AirTagy obyvatelům čtvrtí náchylných ke krádežím aut, které by pak mohly být nalezeny díky funkci Najít. AirTagy zdarma mají tak za úkol omezit krádeže aut. Cesta k jeho získání bude jednoduchá. Bude třeba předložit doklad o trvalém pobytu a adresu nejbližší policejní stanice.

Ačkoli pro některé bude AirTag zdarma, starosta Muriel Bowser vyzval všechny obyvatele Washingtonu D.C., aby do AirTagu investovali, neboť ve Spojených státech stojí něco kolem 30 dolarů. Nejde o první akci podobného druhu. Muriel Bowser se inspiroval v New Yorku, kde za stejným účelem bylo na začátku tohoto roku rozdáno 500 AirTagů. Akce ve Washingtonu nebude pochopitelně omezená „pouze“ na rozdání jablečných lokalizátorů. Tamní policisté pomohou rovněž lidem s instalací. Policie nebude mít k datům přístup. Jakmile bude auto odcizeno, budou muset lidé s orgány činnými v trestním řízení data z aplikace Najít sdílet. Ve Washingtonu D.C. meziročně stouply krádeže o 101 %. K 1. listopadu je v tomto roce prozatím evidováno 5800 krádeží motorových vozidel, což k iniciativě s jablečnými lokalizátory vedlo. Jsou ale orgány, které tento postup kritizují. Policie v San Antoniu tvrdí, že tato situace může vést lidi k tomu, aby zákon brali do vlastních rukou a zloděje sami vyhledali, což může mít neblahé následky.