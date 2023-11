LumiCard: Při focení na iPhone už nebudete bojovat s nedostatkem světla!

Přesto, že Apple rok co rok vylepšuje fotoaparát u iPhone, stále je jeho největší problém nedostatek světla. Pokud máte nasvícenou scénu, je výsledek většinou opravdu skvotný, ovšem v situaci, kdy je světla nedostatek, můžete bojovat s digitálním šumem nebo nižší kvalitou fotografie. Přesně to se rozhodl vyřešit projekt LumiCard, který se právě nyní uchází o naši pozornost na Kickstarteru.

Jedná se o LED svítilnu s tloušťkou pouhé 3 mm a váhou 27 gramů, kterou jednoduše přes MagSafe připevníte k vašemu iPhonu. Pro napájení slouží USB-C kabel a napájet je možné svítilnu přímo z iPhone. Co se svítivosti týká, ta je 500 lumenů a barevnost je 5600K. Svítilna je stejně voděodolná jako iPhone, nabízí totiž ochranu IP67. Jakmile budete potřebovat fotit v horších světelných podmínkách, stačí LumiCard vytáhnout z kapsy, připevnit k iPhone a fotit, světla bude najednou dostatek a vaše fotografie budou stát za to i na místech, kde by běžně iPhonu docházel dech. Pokud se vám prjekt líbí, pak jej můžete podpořit na Kickstarteru přímo zde. Minimální částka, kterou můžete darovat abyste získali vlastní LumiCard je 39€.