V příštím roce Apple aktualizuje všechny iPady

Letošní rok je jediným v historii Applu, během kterého se neukázal žádný nový iPad. O to víc bychom si však novinek u iPadů měli užít v příštím roce. Mark Gurman z Bloombergu totiž přišel s tvrzením, že Apple během příštího roku aktualizuje všechny své iPady. To znamená, že se nové generace dočká iPad Pro, iPad Air, iPad mini a klasický iPad. Kromě iPadů se máme v příštím roce dočkat také nové generace základních AirPods s tím, že nový model AirPods Pro se pak objeví v roce 2025.

Apple naposledy aktualizoval iPad Pro v říjnu 2022, klasický iPad taktéž v říjnu 2022, iPad Air v březnu 2022 a iPad mini dokonce v září 2021. Podle Gurmana se iPad mini a klasický iPad dočkají aktualizace již v březnu příštího roku, zatím co Pro a Air pak až na podzim. A jaké novinky si pro ně Apple připravuje? Podle dříve uniklých informací by se měly u základního iPadu, iPadu mini a Air totiž upgrady zejména kolem nových procesorů, přičemž Air pak dorazí zřejmě i v nové velikostní variantě, která bude prodávána vedle nynější 11″ verze.

To u iPadů Pro jsou údajně v plánu změny o poznání zásadnější. Apple u nich totiž chce použít nový design vyznačující se užším tělem, OLED displejem, mírně zaoblenými rámečky po vzoru iPhonů 15 (Pro) a možná i skleněnými zády kvůli podpoře bezdrátového nabíjení. Upgrade procesoru, fotosoustavy, WiFi či dalších podobných věcí je pak samozřejmostí. Poměrně zajímavé je pak to, že větší z dvojice iPadů by se pak mohl údajně zvětšit ze současných 12,9″ až na 14 či 15″. Právě takto velký iPad má totiž Apple v současnosti taktéž testovat. Vše ale ukáže ve výsledku až příští rok a úniky informací, které se v něm objeví.