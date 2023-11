Na iPhony konečně dorazil Warcraft

Na počátku minulého měsíce jsme vás na stránkách LsA informovali o tom, že se na mobilní telefony chystá hra Warcraft Rumble z dílny společnosti Blizzard. Hra, kterou jste si již tehdy mohli předobjednat v App Storu, o tomto víkendu již konečně spatřila světlo světa.

Warcraft Rumble je hra z dílny studia Blizzard Entertainment, vázaná na univerzum populárního titulu World of Warcraft. Originálním WoW se nicméně Warcraft Rumble úplně nepodobá. Grafické zpracování vypadá spíše roztomile, ovládání je opravdu velmi jednoduché. To ovšem rozhodně neznamená, že by si titul užili jen mladší a méně nároční hráči.

Jedná se o dobře vypadající tower defense hru, ve které můžete navíc pracovat s oblíbenými postavami z populárního WoW. Těch zde máte k dispozici několik desítek, a za pomoci důkladné strategie je můžete využít k obraně vašeho území. Warcraft Rumble nabízí možnost hraní v PvP režimu, hrát můžete ale také sami, plnit nejrůznější úkoly a objevovat nové mapy a území. Hra je sice ke stažení zdarma, nabízí ale položky, za které zaplatíte v rámci nákupu v aplikaci – jedná se o nejrůznější balíčky, které mají vylepšit vaše hraní. Ke hraní Warcraft Rumble potřebujete iOS nebo iPadOS zařízení s iOS 13 nebo iPadOS 13 a novějším, hra nemá českou lokalizaci.

Warcraft Rumble můžete na iPhony stáhnout zde