Mac nyní pozná, zda je ve vašich USB-C portech kapalina

Záruka společnosti Apple se samozřejmě nevztahuje na poškození, které je způsobeno tekutinami. To, že se na to nevztahuje ani u voděodolných zařízení jako je iPhone, Apple Watch nebo AirPods, to je věc k trochu jiné diskusi. To, že se záruka při vniknutí tekutiny nevztahuje na Mac je celkem logické. Apple během uplynulých let vystřídal množství způsobů, jak detekovat kapaliny, které vnikly do zařízení. Některé z nich byly celkem kontroverzní a způsobovaly například detekování kapaliny i v situaci, kdy jste rychle přešli z chladu do tepla nebo jste byli se svým zařízením poblíž hrnce s vařící vodou, ze kterého šla pára.

Nově dokáže Apple detekovat kapalinu přímo v USB-C portech u Maců. MacOS Sonoma 14.1 obsahuje novou systémovou funkci s názvem liquiddetectiond, která dokáže identifikovat, když je počítač vystaven kapalině. Přesněji řečeno tento proces běží na pozadí a shromažďuje detekci kapalin z každého USB-C portu počítače. Proces je popsán jako proces detekce kapalin a zmírnění koroze. iPhone a iPad mají už roky podobný proces, který upozorní uživatele, když je v konektoru detekována kapalina, aby mohli okamžitě odpojit nabíjecí kabel nebo jej ani nezapojovat a nedošlo k poškození zařízení.

Na Macu se však tento proces používá pouze pro analytické účely a Mac vás žádnou hláškou neupozorní na kapalinu v konektorech. Je však možné, že časem Apple implementuje do systému výstrahu podobné té, kterou známe z iOS. Aktuálně je proces k dispozici pouze pro techniky, kteří díky němu mohou určit, zda má zákazník nárok na reklamaci nebo ne.