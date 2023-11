MacBook Pro s M3 Max je stejně výkonný jako nejnovější Mac Pro

Nové Macy s nedávno představenými čipy M3, M3 Pro a M3 Max se sice začnou oficiálně prodávat až příští týden ve středu, první benchmarková měření jejich výkonu však již začínají vyplouvat na povrch. Apple totiž tyto Macy již stihl rozpůjčovat řadě zahraničních youtuberů a recenzentů, kteří je začínají ve velkém testovat. A díky tomu tak již víme jednak výkon základního čipu M3, tak i výkon čipu M3 Max – tedy vrcholové verze 3. generace čipů Apple Silicon.

Podle záznamů z databáze Geekbench 6 dosáhl ve stejnojmenném benchmarku zřejmě 16“ MacBook Pro s M3 Max skÓre na více jader 21 084 bodů. To z něj dělá výkonnostně takřka stejný stroj, jakým je Mac Pro či Mac Studio s čipem M2 Ultra, jelikož ty ve stejném měření dosáhly takřka stejných výsledků. Applu se tedy podařilo do laptopu „nasoukat“ stejné množství výkonu, které doposud nabízely jen desktopové stanice, což je bezesporu úctyhodné. Pokud vás pak zajímá to, jak čip zrychlil podle Geekbenche 6 mezigeneračně (tedy oproti M2 Max), pak je to zhruba o 45 %, což jen potvrzuje tvrzení Applu o zrychlení až o 50 %. Nový M3 Max tedy stojí rozhodně za to.