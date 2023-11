Čip M3 se ukázal v prvním výkonnostním testu! Jak na tom je oproti M2 a M1? 

Přestože jsme se představení třetí generace čipů Apple Silicon ve formě M3, M3 Pro a M3 Max dočkali teprve v úterý časně ráno, již nyní jsou k dispozici první testy výkonu. Ten úplně první se vztahuje konkrétně k základnímu čipu M3 s 8jádrovým CPU a 10jádrovým GPU, který bude k dispozici jak ve 24“ iMacích, tak základním 14“ MacBooku Pro. Jak na tom tedy novinka, kterou pravděpodobně skrze Geekbench 6 „prohnal“ některý ze zahraničních novinářů či youtuberů, kterým Apple již novinky zapůjčil na testy, je?

Ze záznamů dostupných v databázi Geekbench lze vyčíst, že v CPU testu získal čip M3 na jedno jádro skóre kolem 3000 bodů, zatímco v testu více jader to bylo 11 700 bodů. Oproti čipu M2 si tedy novinka skutečně polepšila o zhruba 20 %, jelikož M2 zvládl ve stejném testu dosáhnout na 2600 bodů na jedno jádro a 9700 bodů na více jader. Co se pak týče čipu M1, který tepe v první generaci 24“ iMacu či MacBocích Air a Pro, jeho skóre se pohybuje kolem 2300 bodů na jedno jádro a 8300 bodů na více jader. Oproti němu tedy M3 zrychlil zhruba o 35 %, což je poměrně slušná hodnota, která už by měla být při používání vcelku znát. Přesně z toho důvodu se dá očekávat, že jakmile Apple příští rok MacBooky Air na M3 aktualizuje, mnoho jablíčkářů na ně právě z M1 modelů přejde, byť kromě procesoru v tom bude hrát důležitou roli i pozměněný design.