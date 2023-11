Kašle Apple na CarPlay? Novinek je pramálo, nová generace nikde a web neaktuální

Když loni na WWDC ukázal Apple světu koncept nové generace automobilového infotainmentu CarPlay, nejednoho jablíčkáře tím doslova nadchnul. Oproti stávající verze je totiž jeho budoucí vize výrazně propracovanější, modernější a vzhledem k daleko hlubší integraci do systému vozu i využitelnější. Háček je však v tom, že jsme se jí nedočkali ani loni a nyní se začíná zdát čím dál tím pravděpodobnější, že ani letošek nebude v tomto směru veselejší. Na webu Applu totiž svítí i po poslední letošní Keynote hláška „Vehicle announcements coming in late 2023“, nicméně přesné modely stále nikde. To však není jediná věc, ze které by se dalo skoro až usuzovat, že Apple na CarPlay kašle.

Pomineme-li zhruba rok a půl bez jakýchkoliv dalších informací o nové generaci Apple CarPlay, jsou tu další dvě věci, které v souvislosti s ním tak úplně nedávají smysl. Tou první je fakt, že jej Apple za poslední roky vylepšil jen naprosto nepatrně. Někteří z vás budou nyní zcela určitě namítat, že na CarPlay není co zlepšovat, ale totéž v bledě modrém se dá říci dle mého již pěkných pár let třeba i o iOS a tak podobně, avšak na WWDC nás Apple každoročně přesvědčí, že určitý prostor pro vylepšení ať už ve formě přidání novinek či klidně jen redesignu stávajících funkcí zde zkrátka je. Zatímco však operačnímu systému iOS a dalším jsou tyto upgrady dopřávány, u CarPlay se jim Apple vyhýbá.

Druhou věcí, která dokáže fanoušky CarPlay do jisté míry znervóznět, je fakt, že Apple ani na své oficiální americké mikrostránce věnované CarPlay doposud neaktualizoval iPhony, které CarPlay podporují. Řada 15 je přitom venku již takřka dva měsíce a jeden by tak čekal, že si na ní Apple na svých webech vzpomene – tím spíš u CarPlay, které je alespoň podle některých dřívějších průzkumů mezi majiteli vozů poměrně oblíbené. Právě neaktuálnost webu tedy může do jisté míry značit, že se pro Apple jedná o relativně nezajímavý směr, který se žádných zásadnějších upgradů v dohledné době nedočká, což v souvislosti se zprávami, které se nedávno prohnaly internetem ohledně toho, že výrobci automobilů mají v plánu se Apple CarPlay a Android Auto zbavovat, vcelku vystraší.

Bude velmi zajímavé, jakým směrem bude Apple v nadcházejících měsících a letech infotainment CarPlay směrovat. My jakožto fanoušci si nicméně zcela určitě přejeme, aby tato možnost nejenže zůstala zachována, ale aby se co nejvíce rozvíjela a stala se tedy využitelnější, než tomu je nyní. Vše má ale v rukou Apple.