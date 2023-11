Apple tvrdí, že Safari na iPhonu, iPadu a Macu jsou tři odlišné prohlížeče. Věříte mu?

Když se řekne „Safari“, jablíčkářům se vybaví „na první dobrou“ univerzální prohlížeč z dílny Applu dostupný na iPhonech, iPadech a Macích, potažmo v dost omezené verzi i na Apple Watch. Jak se však nyní ukázalo, Apple Safari za univerzální prohlížeč tak úplně nevnímá, ale bere jej vyloženě jako tři samostatné prohlížeče, kdy jeden je pro iOS, druhý pro iPadOS a třetí pro macOS. Právě touto argumentací se nyní snaží přesvědčit Evropskou komisi ve snaze vyhnout se nutnosti řídit se podle nových předpisů DMA, kvůli kterým by musel Safari více otevřít vývojářům třetích stran, upravit jeho nastavení či umožnit na iPhony instalovat i prohlížeče nevyužívající WebKit.

Protože je DMA jako takové velkým zásahem do fungování softwarových řešení společností (tedy samozřejmě nejen Applu), snaží se prakticky všichni přesvědčit EU o tom, že se na ně tato nařízení nevztahují, jelikož softwarově nespadají do kategorií, které jimi mají být regulovány. Například u iMessage proto Apple začal nedávno tvrdit, že jejich obliba v EU není příliš velká, aby do nich nemusel integrovat podporu dalších komunikátorů, a nyní se snaží stejnou taktikou Evropskou komisi přesvědčit i v případě Safari, které by se tak díky tomu prakticky nemuselo měnit. V příštím roce se nicméně počítá s tím, že minimálně App Store určitým způsobem pozměněn bude, jelikož na iPhony půjdou nově instalovat i aplikace mimo něj. Vše je ale zatím velmi zamotané a bude extrémně zajímavé sledovat, jak se Applu podaří vše „rozmotat“ v jednáních právě s Evropskou komisí.