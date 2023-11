Apple prozradil, zda vyvíjí 27″ iMac s Apple Silicon!

V minulosti jsme byli u Applu zvyklí na to, že má ve své nabídce hned dvě velikosti iMaců – konkrétně menší 21,5“ a větší 27“. Zatímco však menší se už svého přechodu na Apple Silicon a designového přepracování dočkal, větší na něj čeká i nadále. Už nyní je nicméně jasné, že pokud k němu dojde, nebudeme se bavit o 27“ iMacu. Ten totiž Apple oficiálně odpískal, což nyní potvrdilo i jeho PR oddělení portálu The Verge.

Jelikož byl 27“ iMac mezi jablíčkáři velmi oblíbený, jeho nynější absence v Apple Silicon verzi v nabídce Applu je mnoha uživateli kritizována. Redaktoři z The Verge se proto v návaznosti na představené druhé generace 24“ iMacu minulý týden zeptali Applu na to, zda pracuje i na 27“ verzi tohoto stroje s čipem Apple Silicon. Odpověď ze strany kalifornského giganta pak byla negativní. S iMacem ve 27“ se už dle jeho slov nadále nepočítá a zákazníci, kteří chtějí větší desktopové řešení než nabízí 24“ iMac mají zvážit pořízení 27“ Studio Displaye v kombinaci s Macem Studio či Macem mini. I toto doporučení je však ve výsledku vcelku překvapivé, jelikož v něm Apple opominul doporučit 32“ Pro Display XDR, který je jeho dosud největším a nejlepším externím displejem. Je proto možné, že se jej chystá v dohledné době aktualizovat a proto již nyní přímo nedoporučuje jeho koupi. Možná na něj však jen nechtěl upozorňovat kvůli vysoké ceně, za kterou byl displej v minulosti i terčem kritiky. Tak či onak, pokud jste doufali v 27“ iMac s Apple Silicon, máte bohužel smůlu. V této velikosti totiž již nedorazí a vám tak nezbude než doufat v to, aby dorazil alespoň ve spekulovaných 32“, jak jsme v minulosti slyšeli již několikrát.