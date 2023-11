Recenze WD_Black C50 pro Xbox: Mějte své hry neustále po ruce

Když Microsoft v prosinci 2019 částečně a následně v březnu 2020 již zcela představil světu svou doposud nejvýkonnější herní konzoli historie ve formě Xboxu Series X, herní nadšence zaujal kromě jeho výkonu i novým typem rozšíření úložiště. Namísto klasických externích SSD/HDD disků, na které spoléhaly předešlé generace konzolí Xbox, totiž vsadil na neotřelé řešení ve formě rozšiřovacích karet úložiště, které lze snadno vsunout zezadu do konzole a tím její úložiště rozšířit. Na tom by zřejmě nebylo nic až tak unikátního, kdyby toto rozšíření nebylo doslova plnohodnotné a rozšiřovací karta by nenabídla stejné rychlosti jako interní úložiště konzole. Háček byl sice v tom, že cena rozšiřovacích karet byla z prvopočátku poměrně vysoká, nicméně nyní je již situace jiná. Na trh totiž pozvolna proudí rozšiřovací karty z dílny nových výrobců, které pomáhají počáteční vysoké ceny korigovat. Jedno takové řešení uvedl nedávno i Western Digital pod svým herním brandem WD_Black. A jelikož jsem milovníkem Xboxu, nemohl jsem si otestování této novinky nechat ujít.

Technické specifikace a design

WD_Black C50 pro Xbox je k dispozici konkrétně v 512GB a 1TB verzi s tím, že v obou případech využívá rozšiřující karta platformu Xbox Velocity Architecture, díky které poskytuje víceméně stejný výkon nebo chcete-li rychlost, jakou oplývá interní úložiště Xboxů Series X či S. Pokud se ptáte, proč je zrovna shodná rychlost úložišť důležitá, pak je to jednoduše proto, že jedině na tato úložiště lze ukládat hry optimalizované právě pro Xboxy nové generace. Na žádné jiné SSD či HDD je uložit nelze a vy si je tedy jinak než z interního úložiště konzole, potažmo z rozšiřovací úložné karty nezahrajete.

Právě to mě upřímně po přechodu z Xboxu One S na Series X docela štvalo, protože jsem byl zvyklý využívat pro rozšíření právě klasické SSD/HDD disky, které do té doby pro ukládání her bez problému stačily. Zde ale musel člověk svůj styl skladování her poměrně radikálně přehodnotit, přičemž ani to leckdy úplně nestačilo. Hry z Xboxu One či 360 bez optimalizace pro Series X jsem si totiž logicky nechal uložené na externích SSD/HDD, avšak vzhledem k tomu, že 1TB interního úložiště v Xboxu Series X není rozhodně nevyčerpatelný, namísto široké herní knihovny se ze mě stal „odinstalovávač“, protože třeba jen Halo Infinite spolu s nejnovější Forzou pro sebe sebralo třetinu kapacity disku. Je proto super, že Microsoft umožňuje výrobcům skrze licenční program přicházet s rozšířeními, které neduh jeho konzole odstraní.

Co se týče vzhledu rozšiřující karty, ten vychází z designového jazyka celého brandu WD_Black. Těšit se tedy můžete na disk s černým tělem připomínajícím mírně například povrch přepravních kontejnerů, na kterém je zářivě bíle natištěn nápis WD_Black. Ono černé tělo je však ve výsledku z velké části jen krytem karty, která se zasouvá do těla konzole zezadu. Po zasunutí tedy ve výsledku vidíte odhadem zhruba čtvrtinu produktu, takže zde design vlastně ani příliš řešit, respektive vnímat nebudete. Je to ale možná trošku škoda – produkt jako takový je totiž opravdu krásný!

Instalace a testování

Jak jsem již psal výše, princip využití rozšiřovací karty je ve své podstatě velmi jednoduchý. Stačí jí totiž vsunout do zadního slotu Xboxu Series X či S, přičemž jakmile tak učiníte, konzole se vás už jen zeptá na to, zda budete kartu využívat jen s touto konzolí, či ji budete chtít využívat na více zařízeních (ano, je to možné, ale o tom až později). Podle vaší volby se nakonfiguruje a vy můžete následně začít její úložiště plně využívat. Tedy, takřka plně. U mnou testované 1TB rozšiřující karty je totiž k dispozici alespoň podle systémových údajů, které nabízí nastavení Xboxu Series X, „jen“ 920GB místa. Na druhou stranu, když si člověk pořídí Xbox Series X, po jeho zapnutí zjistí, že ač je u něj uváděno 1TB úložiště, k dispozici má nakonec jen 802GB, takže absence nějakých 80GB u karty je něco, co společnosti Western Digital ještě moc rád odpustím. 198GB by totiž bolelo fakt o dost víc.

Psát, že karta umožňuje skutečně to, co u ní výrobce slibuje – tedy ukládat hry optimalizované pro Xbox Series X a S – by byl dle mého docela nesmysl, protože to je každému určitě jasné. Potvrdím tedy v tomto směru alespoň, že hry uložené na kartě se spouštějí a celkově běží skutečně stejně rychle jako když je spouštíte z interního úložiště Xboxu. Vyzkoušel jsem takto „nastartovat“ a hrát celou řadu titulů počínaje Call of Duty: Modern Warfare 2, pokračujíc přes Assassin’s Creed: Valhalla a konče Forzou či Zaklínačem 3 a ve všech případech bylo hraní přesně takové, na jaké jsem zvyklý z interního úložiště. A to včetně funkce Quick Resume, kterou podporuje jen interné úložiště Xboxu a rozšiřující karty. Pokud tedy máte hry, mezi kterými rádi „skáčete“ a které je tedy fajn mít neustále přichystané k rychlému spuštění, je toto rozšíření úložiště tím pravým ořechovým přesně pro vás. Kartu jsem si proto okamžitě nastavil jako výchozí úložiště pro instalaci Xbox Series X/S her.

Jak jsem již psal výše, omezení ukládání her optimalizovaných pro Xboxy Series X a S jen na interní úložiště a rozšiřující karty dokáží leckdy solidně naštvat například kvůli nutnosti odinstalace titulů skrze nedostatek místa a tak podobně. Mě osobně však toto omezení štvalo i skrz to, že jsem kvůli tomu nemohl hry pro novou generaci konzolí přenášet jednoduše z konzole na konzole, což dříve u externích disků samozřejmě šlo. Člověk si je prostě odpojil od své konzole, následně je připojil u jiné konzole a po přihlášení, popřípadě vložení disku šlo hrát. A právě to je nyní naštěstí možné opět a to dokonce v naprosto stejném formátu. Co to pro vás znamená? Pro mě osobně to, že si můžu kartu ze svého Xboxu Series X vytáhnout, následně ji zapojit do Xboxu Series S mého bráchy a pokračovat u něj ve hraní titulu, který jsem měl rozehraný právě na mé domácí konzoli. Je zde sice potřeba počítat s nutností autentizace ať už skrze přihlášení k vašemu účtu v případě digitální verze hry, nebo skrze vložení disku v případě fyzické verze hry (což však samozřejmě u konzolí Series S učinit nelze kvůli absenci mechaniky), nicméně stále se bavíme o extrémně jednoduchém přenosu moderních her napříč konzolemi.

Resumé

Jak tedy WD_Black C50 pro Xbox závěrem zhodnotit? Vlastně naprosto jednoduše. Lepší rozšíření úložiště pro Xbox Series X či S v současnosti zkrátka není. Pokud si tedy chcete vychutnat hraní na konzolích nové generace co možná nejvíce a interní úložiště vašeho Xboxu vám už nestačí, je toto rozšíření přesně tím produktem, který potřebujete. Cena 2799 Kč za 512GB verzi a 3999 Kč za 1TB verzi sice není nízká, ale zcela upřímně musím říci, že se dle mého názoru skutečně vyplatí překousnout. S klasickými SSD/HDD disky připojenými ke konzoli přes USB porty se totiž tato karta zkrátka absolutně nemůže srovnávat.

WD_Black C50 pro Xbox lze zakoupit zde