Recenze Banky.cz: Propracovaný průvodce světem financí

Portál banky.cz je v českém prostředí unikátním prostorem, který v sobě spojuje on-line poradenství a porovnávač finančních produktů napříč českými bankami, jež svou šíří patří u nás k největším. Najdeme zde prakticky všechny tuzemské finanční instituce, jejich nabídku i pobočky.

Co všechno lze najít a řešit prostřednictvím banky.cz?

Při zadání adresy banky.cz uživatele uvítá sdělení „Provedeme vás světem finančních produktů“. To však není jen prázdným sloganem. Můžeme zde porovnat více než 560 produktů databáze, ať jde o hypotéky, půjčky, pojištění, běžné a spořící účty, penzijní či stavební spoření nebo termínované vklady.

Zároveň je na portálu k dispozici velké množství užitečných a šikovně tematicky řazených článků zpracovaných zkušenými redaktory a specialisty, které mohou poskytnout cenné aktuální informace ze světa financí i návody k řešení konkrétních situací.

Praktický a stále se rozrůstající slovník pojmů s přehledným abecedním výběrem obsahuje přes 770 hesel osvětlujících pojmy od anuity, bonity a daně z nabytí nemovitosti přes nejrůznější formy placení, včetně Apple Pay, Fitbit Pay a dalších až k vysvětlení principů nejrůznějších podob smluv, například smlouvy o dědictví, spotřebitelském úvěru, výhradním prodeji nebo smlouvy o smlouvě budoucí.

Velkým benefitem portálu je pak bezplatná on-line poradna, která zodpoví vaše otázky týkající se témat z oblasti financí. Ať se jedná o reality, daňovou problematiku nebo komplikované okolnosti navázané na exekuci, insolvenci nebo dokonce podvody, lze množství odpovědí najít mezi již položenými dotazy či zadat vlastní.

Hypotéky

Hypoteční úvěr je něčím, co většina z nás sice neřeší příliš často, ovšem pokud ano, je s tím spojeno množství otázek i možných nejasností. Lze narazit také na některá úskalí, kterým stojí za to věnovat větší pozornost.

Banky.cz jsou v tomto směru ideálním místem, kde začít. Rozbalení této první položky menu odhalí typy hypoték i k nim poskytované služby, u nichž se ve spodní části hned zobrazí některé důležité pojmy a související články.

Volbou kteréhokoli typu hypotéky se dostanete k jejímu stručnému popisu, následovanému kalkulačkou umožňující nastavení klíčových parametrů, jako je výše úvěru, doba splácení nebo míra naléhavosti, se kterou potřebujete řešit situaci. Nechybí zde ani výčet nejdůležitějších podmínek pro získání, mezi něž patří třeba splnění minimální věkové hranice 18 let, prokázání příjmů nebo dostatečná bonita. Stránka zároveň upozorňuje na možné rizikové faktory, typu věcného břemena, umístění v záplavové oblasti a další, na které je vhodné dát si pozor.

Při rolování portál dále poskytne možné varianty, v nichž srovnává nejbližší účelům vyhovující produkt, čímž uživateli rozšiřuje možnosti. Například v případě úvěru na pozemek tedy vedle sebe staví samostatnou hypotéku na stavební pozemek vedle té kombinující ji s hypotékou na stavbu domu. Dále se návštěvníkovi nabízí zdarma pomoc hypotečního poradce a unikátní řešení, díky němuž lze prostřednictvím hypotečního bankovnictví uzavřít smlouvu z pohodlí pohovky, aniž by bylo nutné podnikat opakované návštěvy poboček. To zahrnuje také sledování vývoje a poskytování informací o možnostech refinancování. Paletu uzavírá výčet nejčastějších dotazů opět společně s odkazy na související články webu.

Pojištění

Zatímco s určitými druhy pojištění se setkáváme poměrně často, neboť řekněme povinnému ručení se v podstatě nevyhne žádný řidič, u jiných mnohdy platí, že se v takové míře do centra naší pozornosti nedostávají a jejich význam je častokrát podceňován. To platí například pro pojištění odpovědnosti nebo úrazové pojištění. V tomto ohledu nabídka portálu banky.cz obsáhne všechny nejčastější typy, což zahrnuje kromě zmíněných havarijní pojištění, pojištění nemovitosti, domácnosti, zvířat či pojištění cestovní nebo životní, u nichž je menu opět doplněno některými důležitými pojmy.

Úvodem každé stránky věnované jednotlivým účelům pojištění se uživatel seznámí s tím, k čemu slouží a na co se vztahuje. Dále jsou k dispozici velmi srozumitelně zpracované kalkulačky nebo kontaktní formuláře, jejichž prostřednictvím lze během chvilky získat zdarma a nezávazně přehled o nejvýhodnějších nabídkách.

Vezmeme-li jako příklad havarijní pojištění, je zde kalkulačka vybavena vysvětlivkami, jež se zobrazí při najetí na ikonu „i“ na konci políček. Ty u vybraných údajů obsahují také obrazové náhledy „malého technického průkazu“ navádějící uživatele, kde hledat konkrétní data, která je třeba vyplnit. To narozdíl od mnoha konkurenčních webů značně celý proces zjednodušuje a urychluje.

Pod kalkulačkou se nachází typograficky skvěle uspořádané informace jmenující výhody a nevýhody havarijního pojištění, řešící kdy a jak lze pojištění vypovědět a odpovídající na množství otázek jako: jak stanovit vhodnou pojistnou částku nebo jaké doplňkové služby využít a mnoho dalších. Díky velmi dobrému rozvržení typickému pro celý obsah portálu je snadné najít právě ty informace, které člověka aktuálně zajímají a v návštěvníkovi tak nenarůstá pocit přehlcení. Pakliže vás napadá dotaz, který se nenachází mezi těmi již zodpovězenými, opět se můžete obrátit na poradnu skrze kontaktní formulář.

Půjčky

Nejen když odejde pračka, lednička, počítač nebo auto, může nastat okamžik, kdy se obracíme na finanční instituce s žádostí o půjčku. Banky.cz mohou posloužit jako skvělý rozcestník, díky kterému uživatel rychle a operativně dohledá potřebná fakta a rovnou může také porovnat jednotlivé nabídky. V menu portálu, jež se strukturálně neliší od již zmíněných položek, jsou připraveny varianty půjčky na 100, 150, 200 i 500 tisíc Kč nebo účelová a neúčelová půjčka.

Pokud se modelově zaměříme třeba na první v pořadí, tedy půjčku na 150 000 Kč, v úvodu lze narazit na stručnou charakteristiku společně s nejčastějšími případy využití, jakými je kupříkladu vybavení domácnosti, renovace bytu menšího rozsahu nebo třeba úpravy okolo domu. Následně si můžete zadáním částky a doby splácení rychle spočítat do jaké míry bude váš osobní rozpočet zatížen, udělat si představu o možnostech a případně tomu přizpůsobit rozsah plánovaného projektu nebo alternativu zboží. Dále se prostřednictvím průvodce dovídáme jaké jsou varianty půjčky na 150 000 Kč i čemu se při jejím výběru raději vyhýbat, jak skrze srovnávač půjček vybrat tu nejvýhodnější nabídku, aniž by se zapomínalo na aspekty jako poplatky za předčasné splacení, možnost odkladu splátek nebo sankce z prodlení, to vše následováno vysvětlením parametrů, jež je potřeba zahrnout do výpočtu pro srovnání.

Nechybí několik praktických rad typu, jaké doklady si pro žádost o půjčku připravit nebo od čeho se odvíjí šance na získání prostředků. Zbývá už jen vybrat s více než 30 pravidelně aktualizovaných produktů ke srovnání, přičemž je můžete řadit vzestupně i sestupně podle RPSN, splátky nebo maximální výše úvěru. Prostřednictvím banky.cz lze navíc celou záležitost řešit on-line. Stránku uzavírají inspirativní články na téma půjčky a zodpovězené související dotazy.

Karty

Kreditní karty mají své příznivce i zapřisáhlé odpůrce, lze to vnímat různě, ale přestože jsou s jejich používáním spojena určitá úskalí, která je třeba zohlednit, většinou výhody převažují, zejména pokud často cestujete, o čemž svědčí také rozšířenost mezi uživateli. Banky.cz porovnávají 26 produktů tohoto typu s možností vzestupného i sestupného řazení podle nákladů na vedení karty, úroku, minimální útraty i bezúročného období. Touto cestou je možné si udělat dobrý obrázek a snadno vybrat kartu s takovými parametry, které vám s ohledem na vaše nároky nejvíce vyhovují.

V rámci bližších informací k přehledu a porovnání kreditních karet portál produkt charakterizuje jako „bezúročnou půjčku, kterou máte stále u sebe“. Pokud ji člověk správně používá, čemuž stránka kromě principu samotného fungování produktu a konkrétních výhod věnuje samostatný odstavec, je takové označení příhodné. I zde platí, že portál závěrem téma obohacuje výběrem článků a zodpovězených dotazů poradny. Banky.cz se nevyhýbají ani nástrahám kreditních karet, přičemž zmiňují všechna pro a proti v samostatném článku.

Účty

Bez účtu se dnes obejde jen málokdo. Srovnání těch běžných, studentských, dětských nebo určených pro seniory společně s prémiovými, devizovými, jistotními a chráněnými tedy jistě ocení mnozí.

V případě běžného účtu portál srovnává 35 produktů, které lze řadit směrem nahoru i dolů podle několika kritérií, jako jsou náklady na vedení účtu, výběr z cizího bankomatu, možnost okamžité platby nebo poplatku za odchozí platbu do cizí banky prostřednictvím internetbankingu. Na kalkulačku navazují bližší informace o porovnání, obecná charakteristika i několik důvodů, proč vůbec běžný účet zakládat. Další procházení uživatele dovede k pravděpodobně nejzajímavějšímu odstavci, který radí podle jakých ukazatelů je vhodné běžný účet posuzovat a na tom základě pak vybrat ten nejlepší. To vše je doplněno o užitečné informace o příchozích a odchozích platbách, ale také možnostech zřízení účtu on-line nebo jak postupovat, potřebujete-li účet naopak zrušit.

Před závěrečným výčtem dotazů na poradnu banky.cz jmenují výhody i nevýhody, u nichž skrze odkazy rovnou navádí k řešení. V praxi tak najdeme hned u zmínky nulového úročení většiny běžných účtů linku k nabídce těch spořících, jejichž pomocí lze zhodnotit volné prostředky.

Spoření

Spoření je věnována samostatná sekce webu, jež kromě zmíněných spořících účtů zahrnuje také termínované vklady či penzijní a stavební spoření.

Zaměříme-li se pro představu na stavební spoření, rozevře se před námi krátký popis, který následuje přehledně zpracovaná kalkulačka, skrze niž se lze rychle seznámit s možnostmi a porovnat nabídku významných subjektů jakými jsou například Česká spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Modrá pyramida, Moneta Stavební spořitelna nebo ČSOB Stavební spořitelna s ohledem na úrok spoření, roční poplatek za vedení, náklady na sjednání či možnost sledování vývoje prostřednictvím internetbankingu.

Dále banky.cz řeší podstatu i podmínky stavebního spoření a nezapomínají zmínit jeho výhody i nevýhody. Ani tentokrát portál nevynechává návod, jež uživatele směruje ke klíčovým kritériím, na základě kterých se může rozhodnout pro nejideálnější variantu a zároveň se v jednotlivých spořitelnách zorientovat. Nakonec stránka odpovídá na otázku, na co je možné využít naspořené prostředky, což i zde doplňují odpovědi poradny na související dotazy.

Přehled bank, pojišťoven a další užitečné informace

Kromě již zmíněného množství článků, slovníku a odkazu na poradnu poskytují banky.cz také přehled bank, družstevních záložen i subjektů, jež nabízejí nebankovní půjčky. Volbou kraje, města a instituce nebo pohodlně povolením přístupu k polohovým službám je možné vyhledat také pobočky, bankomaty a vkladomaty v okolí nebo si prohlédnout soupis penzijních fondů společně s klíčovými informacemi o tom, jak tyto fungují nebo čím se liší.

Nejsou opomíjeni ani naši nejbližší sousedé, pročež je k dispozici i přehled bank na Slovensku. Zpracování pojišťoven působících u nás je obdobné jako v případě bank a kliknutí na kteroukoli z nich zobrazí její stručný popis.

Závěrem

Mezi největší přednosti portálu bezesporu patří kromě šíře obsahu jeho přehlednost, propracované menu ihned odkazující na související články a další informace, slovník a samozřejmě kalkulačky, které sice najdeme i na jiných webech, ovšem nikoli na jednom místě a v takovém rozsahu. Řešíte-li tedy jakoukoli finanční záležitost banky.cz vám svou nabídkou i službami, včetně on-line poradny, mohou být nejen při hledání informací a snaze zorientovat se skvělým partnerem, na něhož se lze obrátit.