Skvělá elektrokola Engwe lze nyní získat za báječné ceny

Komerční sdělení: Elektrokola se stávají stále populárnější volbou pro ty, kteří hledají efektivní, ekologický a zároveň zábavný způsob pohybu. A není divu. Tyto inovativní dopravní prostředky nabízejí řadu výhod, které přinášejí komfort, praktičnost a zábavu do našich životů. V tomto článku si představíme tři modely kol, které by vás mohly zaujmout jak svými technickými specifikacemi, tak i cenou.

Engwe Engine Pro

Design elektrického kola Engwe Engine Pro vás upoutá ihned na první pohled. Neutralní barvy jako černá, šedá a modrá představují elegantní varianty, zatímco volbou barvy aurora získáte stylový kousek. S tímto úchvatným kolem budete mít chuť projet se kamkoli. Městské prostředí, do práce, školy, na nákupy, výlety nebo dokonce dovolenou – s dosahem až 120 km při podpoře šlapání a rychlostí až 40 km/h se stanete skvělým průzkumníkem nových míst. Kolo váží 31,7 kg, ale snadno ho složíte do kufru auta a můžete vyrazit. S nosností 150 kg si můžete bez obav vzít s sebou vše, co potřebujete, a k připevnění svého batohu na zadní nosič nepotřebujete nic víc. Po náročném dni na cestách jej dobijete za 6-8 hodin. Díky velkým 20″ pneumatikám, tlumičům a pohodlnému sedadlu bude jízda ještě pohodlnější. Noční jízdy zvládnete s předním světlem, a s inteligentním LCD displejem budete mít všechny důležité informace o jízdě na dosah ruky. S výkonným motorem 750W se každá jízda stane nezapomenutelným zážitkem. Cena tohoto kola je €1.279,00.

Engwe M20

Elektrické kolo Engwe M20 bylo vyvinuto pro adrenalinové terénní výlety, ale zároveň poskytuje zábavu i v ruchu města. Jeho 1000W motor nabízí ohromný výkon. Navíc máte na výběr mezi dvěma typy baterií, což ovlivňuje dojezd. S méně výkonnou baterií ujedete parádních 75 km s asistencí pedálů. Pokud si však zvolíte silnější duální baterii, dosáhnete úžasných 150 km s asistencí pedálů, což je opravdu pozoruhodné. Krátký čas nabíjení, pouze 5 hodin, je také příjemným překvapením. Stylový design kola si můžete vybrat v černé, bílé nebo zelené barvě, která je vhodná pro pány, dámy nebo i studenty. Kvalitní brzdy, dvojité odpružení, silné přední světlo a LED displej s kompletními informacemi o jízdě jsou výbornými doplňky. Elektrické kolo dosahuje rychlosti až 45 km/h, což vám zaručí rychlou přepravu a pocit větru ve vlasech. Maximální nosnost kola Engwe M20 je 120 kg, takže můžete vzít s sebou zavazadla a vyrazit na výlet za dobrodružstvím. I když váží 40,5 kg, velké a robustní 20“ pneumatiky zajistí komfortní jízdu v různém terénu. Engwe M20 je ideálním společníkem pro ty, kdo chtějí zažít skvělou jízdu každý den. Cena tohoto kola je €1.049,00.

Engwe EP 2 Pro

Elektrické kolo ENGWE EP-2 PRO představuje stylový model horského kola s pneumatikami o velikosti 20 palců a rámem vyrobeným z odolné hliníkové slitiny s lesklým broušeným povrchem. Jeho výkonný motor o síle 750 W je připravený na jakoukoli výzvu. Díky inovativnímu tříkrokovému skládacímu mechanismu můžete kolo složit do 10 sekund a snadno ho přenášet kamkoli potřebujete. Toto kolo je vybaveno 12,8Ah 48V baterií, mechanickými kotoučovými brzdami, LCD displejem, LED osvětlením, praktickým stojanem a třemi rychlostními režimy. S maximálním dojezdem až 80 km a dosaženou rychlostí 45 km/h, uspokojí potřeby náročných jezdců. Maximální váha, kterou kolo unese, činí 150 kg. Cena tohoto kola je €929,00.

