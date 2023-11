Apple Watch měly být kompatibilní s Androidem! Apple to ale na poslední chvíli zrušil

Okolo Apple Watch se v poslední době povídá spousta příběhů. Nedávno bylo například odhaleno, že už první Apple Watch měly mít senzory monitoringu množství glukózy v krvi. Nicméně vzhledem ke komplikacím Apple z tohoto záměru ustoupil. Alespoň tedy dočasně. Nyní přišla zpráva, že Apple dříve plánoval, aby Apple Watch, a to spolu se všemi zdravotními funkcemi, byly kompatibilní s Androidem.

Podle interních informací se inženýři velmi snažili, aby jablečné hodinky a aplikace Zdraví byly kompatibilní se zařízeními s operačním systémem Android, což by Applu pomohlo převážně v zemích, kde iPhone není tolik populární. Podle zdrojů byl projekt Fennel, jak se projekt nazýval, již téměř dokončen. Následně byl ale vedoucími pracovníky zrušen. Jedním z důvodů byla obchodní politika, neboť v Applu se obávali, že kdyby Apple Watch zpřístupnili Androidu, byla by jejich hodnota pro iPhone výrazně rozředěna. Ohledně výše míněného záměru ale zůstává řada otázek. Byl by App Store pro uživatele Androidu? Nebo by Apple Watch na Androidu mohly poskytovat pouze nativní aplikace? Měli by uživatelé Androidu přístup k iMessage, Apple Music či Mapám? Dnes je téměř jisté, že Apple Watch s Androidem kompatibilní nikdy nebudou. Cílem Applu však samozřejmě je zlákat uživatele konkurenčního systému k iOS. Kdyby ovšem Apple projekt Fennel dokončil a vypustil do světa před uvedením Pixel Watch a restartem Wear OS 3, mohly by být snahy Googlu a Samsungu v tomto segmentu velice ovlivněny.