Keynote Scary Fast byla natočena na iPhone 15 Pro Max

Společnost Apple v noci na dnešek uspořádala krátkou mimořádnou Keynote s podtitulem Scary Fast, na které představila novou generaci MacBooků Pro a iMaců s čipem M3. Třicetiminutová prezentace s halloweenskou tématikou vypadala podobně jako všechny ostatní předem natočené prezentace společnosti Apple, až na jeden detail: byla natočena na iPhone 15 Pro Max.

Na konci prezentace, poté, co Tim Cook poděkoval publiku, se na obrazovce objevila zpráva s oznámením, že událost byla natočena na iPhone a sestříhána na Macu. Objevila se také poznámka o tom, že „všichni prezentující, místa a záběry z dronu“ byly natočeny pomocí iPhonu 15 Pro Max. Společnost Apple sice vždy propagovala fotoaparát iPhonu jako zařízení schopné natáčet filmy „hollywoodské kvality“, tentokrát je to ale poprvé, co byla celá akce společnosti Apple zaznamenána pomocí iPhonu.

Jde samozřejmě o chytrý způsob propagace nových video funkcí iPhonu 15 Pro. Nejnovější iPhony představené v září jsou prvními, které nahrávají ve formátu ProRes Log při 60 fps. Kombinuje se tak supernízká komprese formátu ProRes s barevným formátem Log, který se používá ve filmovém průmyslu pro přesnou korekci barev.

iPhone 15 Pro je také podle Applu první smartphone na světě, který podporuje ACES – Academy Color Encoding System, což je globální standard pro barevné pracovní postupy. Profesionálové navíc mohou pomocí portu USB-C 3 připojit externí úložiště a nahrávat videa přímo na něj. Na iPhonu 15 Pro Max mohou uživatelé také natáčet videa s využitím pětinásobného optického zoomu.