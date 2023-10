Žádné Cupertino. Noční Apple Keynote se bude konat zčásti v New Yorku

Na noc z pondělí na úterý si Apple naplánoval svou zřejmě poslední letošní Keynote, na které představí zbylé novinky pro rok 2023. Přestože o její náplni není zatím vše tak úplně jasné, jelikož se spekuluje jak nad chystanými Macy, tak nyní i iPady, ohledně organizačních záležitostí víme již díky reportérovi Marku Gurmanovi leccos. Na svém twitterovém účtu se například podělil o to, že fyzická část Keynote se nebude konat jako tradičně v Cupertinu v areálu Apple Parku, ale v New Yorku, kde má Apple taktéž své kanceláře. Právě do těch by měl podle dostupných informací poznat vybrané zástupce médií a po konferenci jim tam ukázat naživo novinky, které představí.

The Apple event on Monday will have an in-person component in New York City, with the company inviting a small group of media to watch the keynote there. There remains no typical in-person event in Cupertino. — Mark Gurman (@markgurman) October 25, 2023

Co se týče hardwaru, který se večer očekává, mělo by jít zejména o několik nových Maců, které budou osazeny čipy M3, M3 Pro a M3 Max. Konkrétně se počítá s aktualizovaným 24″ iMacem, který má být doplněn o 14″ a 16″ MacBooky Pro. Vedle těchto strojů by se pak mohl hypoteticky ukázat i iPad mini, jelikož si výrobci baterií pro předešlou generaci nedávno právě baterie u čínských certifikačních orgánů opět certifikovali. Co dál nám Apple ukáže je ale už skutečně záhadou.