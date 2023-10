Překvapení Keynote? Apple kromě Maců možná ukáže i nový iPad mini

Noc ze dneška na zítřek bude pro fanoušky Applu velmi zajímavá. Kalifornský gigant na ní totiž naplánoval svou druhou podzimní Keynote, na které zřejmě odhalí své poslední hardwarové novinky chystané na letošní rok. A ačkoliv se doposud zdálo, že se bude jednat jen a pouze o Macy, čerstvý náznak z jeho dodavatelského řetězce dává znovu ožít teoriím o představení minimálně jednoho iPadu. A to i přesto, že příchod nových iPadů v letošním roce v předešlých týdnech vyvrátil jak velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman, tak i analytik Ming-Chi Kuo.

Fotogalerie Apple mini ipad apple ipad mini 5G ipad mini 2021 repro iPad mini bok Touch id ipad mini iPad mini 2021 iPad mini camera iPad mini 5G Apple iPad mini 2021 mini ipad ipad mini 2021 iPad mini 5G Vstoupit do galerie

Portál MacRumors zjistil konkrétně to, že minulý týden dva dodavatelé baterií pro Apple produkty zaslali do čínské regulační databáze žádosti na zařazení hned několika nových baterií a to včetně těch pro iPady mini. Ty se přitom v databázi objevily již v roce 2021 po jejich představení, takže nynější aktualizace záznamu vzbuzuje spekulace o tom, proč se tak vlastně děje. Jedním z důvodů může být samozřejmě skutečně blížící se příchod nové generace iPadu mini, která bude osazena stejnou baterií jako generace předešlá, avšak vzhledem k použití v novém produktu je třeba certifikační proces zopakovat. Je ale možné i to, že Apple zkrátka „jen“ začal používat u stávajících iPadů mini nové, mírně upravené baterie, které je taktéž třeba „prohnat“ certifikační databází. Vše se ostatně dozvíme v noci, avšak je minimálně dobré vědět, že se nového iPadu mini možná přeci jen dočkáme a pokud se tedy v noci nepředstaví, nebude se ve výsledku jednat až o tak velké překvapení.