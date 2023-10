Zajímavé macOS hry, které si nyní můžete stáhnout zdarma

Teleforum je zajímavě pojatá hororovka ve stylu found footage, která se odehrává ve světě médií. Ve hře se ocitáte v bytě vdovy, se kterou musíte udělat rozhovor o smrti jejího manžela. To ale není vše – ve hře je totiž ještě jistá nahrávka.

The Lancaster Leak – Crisis At Call Center je zajímavá hra ve stylu found footage, která se zčásti odehrává v callcentru. Na světle světa se objevily záhadné záznamy, zachycující masovou tragédii. Pusťte se do pohlcující psychologické hry s hororovými prvky a zajímavým příběhem.