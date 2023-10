UPDF: Proč je tento editor PDF nejlepší koupí na trhu?

Komerční sdělení: Hledáte snadno použitelný editor PDF s vynikajícím poměrem ceny a výkonu? UPDF je určitě řešení, které by mohlo splnit vaše potřeby.

UPDF je kompatibilní s operačními systémy Windows, Android, macOS, iOS a iPadOS a obsahuje řadu funkcí pro úpravy, převody, poznámky, komentáře, digitalizaci a transformaci dokumentů PDF. Tento editor PDF se neustále vyvíjí a pravidelně nabízí nové nástroje. UPDF je k dispozici zdarma, ale verze Pro umožňuje využívat ještě více modulů.

Jak upravit dokument PDF pomocí UPDF?

UPDF nabízí intuitivní a přehledné rozhraní. Umožňuje všem uživatelům bez ohledu na jejich úroveň IT rychle najít a zpřístupnit všechny dostupné nástroje. Zde se dozvíte, jak upravovat dokument PDF pomocí UPDF a jaké jsou jeho klíčové funkce.

S UPDF mají uživatelé k dispozici ergonomický prohlížeč PDF, který dokáže zobrazit dokumenty PDF libovolné velikosti a přizpůsobit zobrazení jejich zvyklostem a požadavkům. K dispozici mají také nástroje pro anotování souborů: podtrhávání, zvýrazňování, přeškrtávání textu, používání razítek, nálepek, orámování, přidávání symbolů, šipek, volné kroužkování atd.

Co by to bylo za editor PDF bez editačních nástrojů? V jakémkoli existujícím dokumentu PDF může uživatel přidávat odkazy, měnit text, upravovat barvy a písma, vkládat nové prvky, upravovat velikost obrázku, přidávat vodoznak atd. Systém rozpoznávání znaků OCR lze dokonce použít k převodu souborů PDF do jiných kancelářských nebo obrazových formátů.

Pouhými dvěma kliknutími můžete exportovat do formátů DOCX, PPTX, XLSX, CSV, RTF, TXT, obrázku, XML a HTML, takže můžete soubor upravovat v textovém procesoru, tabulkovém procesoru nebo jiném programu. A pokud uživatel potřebuje zpracovat více souborů PDF, podporuje UPDF mimo jiné dávkové zpracování pro převod, slučování, tisk, šifrování a číslování stránek.

UPDF ve svém editoru PDF využívá také umělou inteligenci pomocí UPDF AI. Tento pomocník zvyšuje produktivitu tím, že poskytuje nástroje schopné překládat, shrnovat, psát a vysvětlovat dokumenty. Navíc nyní podporuje UPDF AI všechna zařízení.

V oblasti zabezpečení souborů se UPDF nenechává zahanbit a nabízí možnost ochrany dokumentů hesly, nastavení systému elektronického podpisu nebo dokonce zploštění PDF, aby bylo nemodifikovatelné.

Jaké nové funkce UPDF nabízí?

Aby se UPDF stal etalonem mezi editory PDF a sesadil z trůnu Adobe Acrobat Pro, sází na vyšší výkon a především na přidání nových funkcí. Nejnovější verze softwaru obsahuje interaktivní systém pro tvorbu formulářů, které mohou uživatelé vyplňovat jednoduše a intuitivně.

UPDF podporuje tvorbu nových formulářů i identifikaci nebo automatické vytváření formulářových polí na stávajících formulářích. Formuláře lze vytvářet z kancelářského softwaru, jako je Word nebo Excel, a po importu do UPDF budou automaticky rozpoznány. Po vytvoření finálního dokumentu PDF (administrativní formuláře, smlouvy, personální dotazníky) jej mohou příjemci digitálně vyplnit.

UPDF nyní obsahuje digitální podpis. Ten je třeba odlišit od elektronického podpisu, který pouze vkládá obraz podpisu bez digitálního ověřovacího certifikátu. Při používání digitálního podpisu můžete nahrát svůj vlastní digitální podpis k použití nebo vytvořit nový digitální podpis na UPDF.

Další významnou novinkou je možnost přidávat přílohy. Stejně jako v případě e-mailu lze k dokumentu PDF připojit jakýkoli typ souboru: smlouvu s přílohami, formulář s vysvětlujícími dokumenty nebo cvičení s lekcí atd. Stačí jen připojit další dokument tak, aby byl přístupný a neztratil se například v jiném e-mailu.

UPDF: vynikající poměr cena/výkon

UPDF v bezplatné verzi postačuje studentům, domácím uživatelům i malým a středním podnikům a splňuje všechny základní požadavky na čtení a anotování PDF.

Uživatelům s pokročilejšími potřebami nabízí UPDF Pro kompletní řešení za skutečně atraktivní cenu. Stojí pouhých 12 % licence Adobe Acrobat Pro.

Ať už se rozhodnete zakoupit licenci Pro jakýmkoli způsobem, zahrnuje ukládání změn do souborů PDF bez vodoznaku, neomezené používání všech funkcí a až 20 GB cloudového úložiště (včetně 10 GB s rozšířením AI).

