Podívejte se, jak vypadá naživo nová Apple Pencil s USB-C

Přestože svět minulý týden čekal spíš představení nové generace základních iPadů, které měly být doplněné o iPady mini či Air, nakonec se dočkal „jen“ nové Apple Pencil. Ta je jakýmsi hybridem mezi Apple Pencil 1. a 2. generace, avšak její cenovka je pod oběma těmito tužkami. Pokud vás zajímá, jak vypadá tato novinka naživo, můžete si jí prohlédnout v krátkém videu níže. Hezky je na něm vidět například pohyblivá krytka, která pod sebou skrývá USB-C.

This is your first look at the new Apple Pencil, the $79 one with a USB-C port. I got to demo it in #Freeform and @GetAnimatic. https://t.co/AnwnJfDxTN pic.twitter.com/MR0RPYpdV1

— Jake Krol (@Jake31Krol) October 26, 2023