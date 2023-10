Objevilo se datum startu prodejů chystaných Maců s M3

Když Apple na začátku tohoto týdne oznámil, že v noci z pondělí 30. na úterý 31. října uspořádá svou druhou podzimní Keynote, nejednoho uživatele tím poměrně překvapil. Mnohé zdroje totiž tvrdily, že se v letošním roce již žádného zásadního představení novinek nedočkáme, což však pořádání Keynote popírá. Dočkat bychom se měli dle všeho nových Maců osazených čipy M3 a s trochou štěstí i modelů s M3 Pro a M3 Max a to i přesto, že dva poslední čipy představil Apple teprve letos na jaře. A díky zdrojům portálu MacRumors už známe dokonce i pravděpodobné datum spuštění prodejů těchto novinek.

Pokud vás Macy s M3 lákají, zapište si alespoň zlehka tužkou do svých diářů datum 8. listopadu. Právě v tuto středu má totiž Apple údajně začít Macy s novou generací čipů Apple silicon prodávat, což by mu mělo zajistit stále relativně dostatečné množství času na to, aby jimi zabodoval v předvánočním období. To totiž bývá pro prodejce zcela klíčové, kvůli čemuž se za poslední roky stalo již jakýmsi standardem, že mnohé novinky se snaží z hlediska startu prodejů směrovat právě sem. Právě z tohoto důvodu se proto zdá být informace vyzrazená portálem MacRumors poměrně pravděpodobná, byť na její potvrzení si budeme muset počkat do příštího týdne.