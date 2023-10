Legendární GTA: Liberty City Stories si můžete nyní na iPhonech vyzkoušet zdarma!

Pokud jste stejně jako my včera očekávali vydání traileru pro dlouho očekávané GTA 6, asi jste teď taktéž vcelku zklamaní. Možná proto přijde vhod možnost se alespoň na chvíli rozveselit jinou hrou z dílny studia Rockstar. Na mysli máme konkrétně legendární Grand Theft Auto: Liberty City Stories, které je i přes své stáří stále uživatelsky oblíbené. Že je již dlouho k dispozici i na iPhonech vám zřejmě není třeba říkat. Věděli jste však, že nyní Rockstar nabízí 30minutovou bezplatnou zkušební dobu s tím, že pokud se vám bude hra líbit, za 199 Kč si jí můžete skrze mikrotransakci přímo v ní zcela odemknout? Pokud ne a titul vás láká, směle do jeho zkoušení. Stojí totiž rozhodně za to.

Hra byla původně vydána pro herní konzoli PlayStation Portable (PSP) a později také pro jiné platformy. Liberty City Stories je prequelem k populární hře Grand Theft Auto III a odehrává se ve stejném fiktivním městě Liberty City. Sleduje příběh Tonny Ciprianiho, italského mafiána, který se snaží získat zpět kontrolu nad městem. Hráč může provádět různé zločinecké aktivity, včetně krádeže aut, střelby a vykonávání misí pro různé postavy. Liberty City Stories obsahuje otevřený herní svět, který hráči mohou prozkoumávat, a nabízí různé vozidla, od automobilů a motocyklů po lodě a vrtulníky. V Liberty City Stories se nachází mnoho známých míst z předchozí hry Grand Theft Auto III. Hra byla později portována na různé platformy, včetně konzolí a mobilních zařízení, a získala pozitivní hodnocení za svou příběhovou a herní kvalitu, stala se oblíbeným titulem ve světě Grand Theft Auto.

GTA: Liberty City Stories naleznete v App Store zde