Apple má plán, jak dohnat umělou inteligenci konkurence

Držet krok s konkurencí na poli umělé inteligence není náročné jen technologicky, ale i finančně, což nyní na vlastní kůži pocítí přímo Apple. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž v plánu začít do výzkumu a vývoje vlastních AI projektů investovat ročně pořádný balík peněz a to jen proto, aby mu ještě více neujel v tomto směru vlak. Zatímco Google, Microsoft, Amazon a řada dalších společností se totiž již měsíce chlubí svými výraznými úspěchy na poli AI, Apple zatím paběrkuje.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že si Apple je svého nedobrého postavení v závodě s AI velmi dobře vědom a proto je nyní odhodlán učinit vše pro to, aby se z něj stál dodatečně velmi důležitý hráč. Ročně má mít proto v nadcházejících letech v plánu do výzkumu a vývoje svých AI řešení investovat zhruba 1 miliardu dolarů, tedy asi 23 miliard korun. Vzhledem k obrovské částce má nicméně i Apple i velká očekávání a logicky věří, že první skutečně zajímavé hmatatelné výsledky se dostaví co nevidět. Stát by se tak mělo snad už příští rok s iOS 18, pro který je údajně plánována řada novinek založená právě na umělé inteligenci včetně vylepšené Siri či personalizovaných playlistů pro Apple Music.