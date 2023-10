Auto byste neukradli: Zavzpomínejte na kultovní antipirátskou kampaň, kterou viděl snad každý

„Auto byste neukradli. Peněženku byste neukradli. Televizi byste neukradli…“. Mnozí z vás si jistě vzpomenou na tuto legendární protipirátskou kampaň, která měla lidi odradit od nelegálního kopírování DVD a stahování filmů. Pojďme na ni v dnešním retro článku zavzpomínat o něco více.

Zmíněný spot, který se v průběhu času dočkal řady přepracování a parodických verzí, vznikl v červenci roku 2004. V letech 2004 – 2007 se promítala v kinosálech po celém světě, a setkat jste s s ní mohli u filmů na DVD, kde se její přehrávání spustilo těsně před spuštěním hlavního menu, a nebylo možné ji přeskočit. Klip zachycoval mladou osobu, která z internetu nelegálně stahuje film. Krátce po zahájení stahování následoval střih a záběry na krádež auta, kabelky, televize či DVD s filmem přímo z půjčovny nebo prodejny. Za doprovodu dramatické hudby byli diváci prostřednictvím velkých titulků upozorňováni na to, že „stahování pirátských filmů je krádež, a krádež je protizákonná“. „Pirátství je zločin,“ hlásaly závěrečné titulky legendárního spotu.

Těžko říci, zda měl spot opravdu očekávaný účinek. Ti, kteří filmy nestahovali a DVD nevypalovali ze zásady, jej považovali za zbytečný – nanejvýš je mohl rozhořčit fakt, že na legálně zakoupeném DVD není možné spot přeskočit. A zatvrzelí „piráti“ si spolu s většinou dalších ze spotu dělali legraci. Video se dočkalo desítek, ne-li stovek více či méně povedených parodií. Jednou z nejznámějších verzí je ta, která se kdysi objevila v seriálu IT Crowd.

Vliv antipirátské kampaně můžeme vystopovat i v současnosti – není to zase tak dávno, co na sociálních sítích koloval snímek, který vypadal jako záběr ze zmíněného videa, a na kterém se skvěl nápis „You wouldn’t screenshot an NFT“.

Filmové „pirátství“ mělo řadu podob od vypalování DVD až sdílení a stahování filmů přes torrenty, později přibyly i nejrůznější weby, na kterých jste po proklikání spousty reklam mohli sledovat filmy i seriály. V dnešní době streamovacích služeb, kdy často jeden účet sdílí více lidí, kteří se zároveň dělí i o předplatné, tento fenomén prakticky vymizel. Odborný magazín The Information Society zveřejnil v loňském roce zajímavou studii, ve které odborníci hodnotí vliv antipirátských kampaní na chování lidí. Výsledek asi překvapil jen málokoho – tyto kampaně se coby prevence ukázaly jako naprosto neúčinné. Dalo by se na ně dokonce nahlížet jako na zdroj informací o tom, že je možné opatřit si film i nelegálně a zadarmo. Lidé navíc často nevnímali produkční společnosti a filmové tvůrce jako oběti pirátství, a naopak jim přišlo nespravedlivé, že za film v kině nebo na DVD musí platit čím dál více peněz – a ještě před filmovým zážitkem jsou „odměněni“ dramatickou reklamou, která je paradoxně nepřímo podezřívá z pirátství.