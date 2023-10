Skvělý reproduktor JBL PartyBox 110 seženete s tímto slevovým kódem o 15 % levněji

Komerční sdělení: Milujete hudbu a užíváte si ji nejvíce přes reproduktor? Pak pro vás máme tip na jeden, který vás velmi pravděpodobně svými specifikacemi zaujme. Řeč je konkrétně o JBL PartyBox 110, který se pyšní jak skvělými technickými specifikacemi, tak nyní díky slevovému kódu JBL_15 i o 15 % nižší cenou. A že je o co stát. Ostatně, přesvědčte se sami.

Reproduktor JBL Partybox 110 s výkonem 160W zaujme svou dynamikou a hlubokými basy. Díky své odolné konstrukci je tento bezdrátový reproduktor skvělý pro poslech hudby nejenom doma, ale i venku, ať už jde o zahradní oslavy nebo relaxaci u bazénu. Bluetooth technologie zajišťuje spolehlivý bezdrátový přenos hudby, nicméně také můžete přehrávat svůj oblíbený obsah pomocí USB, AUX nebo TWS. Stylový design a osvětlená čelní strana dělají z reproduktoru JBL Partybox 110 vizuální zážitek. A pokud chcete zesílit hudební zážitek, můžete snadno propojit dva kompatibilní reproduktory do stereo režimu pomocí kabelu AUX nebo bezdrátové technologie TWS s Bluetooth rozhraním. To vám poskytne ještě výkonnější zvuk pro dokonalé ozvučení velkých prostor a venkovních prostředí. Navíc, pokud máte rádi odpočinek u vody, nemusíte se obávat, že by reproduktor utrpěl vodní škody, protože JBL Partybox 110 je odolný proti postříkání vodou s certifikací IPX4. Tím se eliminuje strach z poškození. Můžete k němu také připojit mikrofon nebo kytaru díky dvěma mikrofonním vstupům, což umožní zpívat s přáteli. S vestavěnou baterií s vysokou kapacitou vydrží reproduktor JBL Partybox 110 přehrávat hudbu až 12 hodin. A aby bylo umístění reproduktoru snadné, je vybaven praktickým madlem na vrchní straně a prostor pro umístění tabletu nebo telefonu, spolu s intuitivními ovládacími prvky. Zkrátka a dobře, jedná se o skvělého parťáka.

Běžná cena reproduktoru je 9990 Kč, díky slevovému kódu JBL_15 jej však můžete mít jen za 8492 Kč.

Reproduktor seženete zde